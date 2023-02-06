تنظيم ورشة عمل بعنوان "خطة التحول إلى الأخضر لمدينة السادس من أكتوبر"

تفعيلا للبروتوكول الذى تم توقيعة مع البنك الأوربي



نظم جهاز مدينة ٦ أكتوبر، ورشة عمل بعنوان " خطة عمل التحول إلى الأخضر لمدينة السادس من أكتوبر " وذلك على مدار يومين، تفعيلا للبروتوكول الذى تم توقيعة مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحويل مدينة ٦ أكتوبر لمدينة خضراء مستدامة، حيث إن الهدف من خطة عمل المدينة الخضراء هو مساعدة مدينة السادس من أكتوبر على مواجهة تحدياتها البيئية والإقتصادية فى مختلف القطاعات.



وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن المدينة تعد أولى مدن جمهورية مصر العربية فى التحول لمدينة خضراء مستدامة، مشيرًا إلى أن ورشة العمل التي تم عقدها على مدار يومين تعد خطوة تمهيدية تلحقها ورشة عمل ستعقد مع شركاء التنمية ( الجهات الحكومية - القطاع الخاص - المستثمرين - وغير ذلك) فى ٨ من فبراير الجاري 2023، للوصول لخطة عمل المدينة الخضراء.



وبدأت فعاليات ورشة العمل بكلمات ترحيب وعرض للغرض الأساسي من الورشة، مقدم من الدكتور محمد عبداللطيف، مدير عام البيئة ومسئول التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا تطلع الهيئة لرفع جودة الحياة بمدينة ٦ أكتوبر ودفع حركة الاستثمار بما يعود بفوائد واسعة على مختلف القطاعات.



وقدمت المهندسة رشا أبوزيد، مسئول وحدة التنمية المستدامة بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، عرضا لما تم رصده للوضع الراهن للمدينة، والحث على ضرورة تبادل الرؤى والأفكار فيما يخص المشروع والهدف الأساسي له وهو الوصول من خلال دراسة القطاعات الهامة بالمدينة إلى حزمة من المشروعات الاستثمارية الخضراء وهى مشروعات تخدم البيئة والاقتصاد للاستفادة من جميع موارد المدينة.



واستعرض الدكتور أحمد حزين، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، مفهوم التحول للمدينة الخضراء، وهي التي تحافظ على جودة الهواء والماء والأرض والتربة والتنوع البيولوجى واستخدام هذه الموارد على نحو مستدام، وتتكيف مع مخاطر تغير المناخ، مؤكدًا أن التحول إلى الأخضر يعود بفوائده على المواطن بشكل مباشر حيث تزداد فرص الاستثمار والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وتوفير المياه والطاقة، موضحًا باستفاضة أبرز التحديات بالوضع الراهن لمختلف القطاعات ومنها قطاع استخدامات الأراضي، وقطاع النقل، وقطاع المخلفات الصلبة، وقطاع الصناعة، وقطاع الطاقة، وقطاع المباني، بالإضافة إلى قطاع المياه والصرف.



كما تم خلال ورشة العمل، عقد مناقشات جماعية حول تحديات وأولويات كل قطاع بالمدينة، والموضوعات التي يشملها، وكذا مناقشة الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، واستعراض مختلف الإجراءات التي يمكن تطبيقها للوصول للهدف الاستراتيجي المرجو تحقيقه بكل قطاع.



وانتهت ورشة العمل إلى مجموعة من الإجراءات تدعم مدينة السادس من أكتوبر، فى متابعة التحول إلى الأخضر، والتي تسهم في تأمين مستقبل منخفض الكربون وقادر على الصمود والحصول على مدخلات لتطوير الرؤية والأهداف الاستراتيجية والحصول على قائمة أولويات لكل قطاع، والوصول إلى حزمة من المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية للاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة فى المدينة، كما تم تشكيل مجموعة عمل للتواصل عبر تطبيق واتس آب، للدعم والاستفادة من مختلف الآراء.



جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اشترك مع فريق من الاستشاريين من خبراء دوليين ومحليين بقيادة مكتب أتكينز جلوبال، للمساعدة في تطوير خطة العمل التحول إلى الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر، بالشراكة مع كيمونيكس مصر، واختارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مجموعة من خبرائهما المتخصصين لتكوين مجموعة عمل للمشروع، ممثلين لقطاعات البنية التحتية الرئيسية داخل مدينة ٦ أكتوبر، والذين يعملون بشكل وثيق مع الفريق الاستشارى طيلة عملية تطوير خطة العمل.



تم ذلك تحت إشراف فريق عمل التنمية المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عبداللطيف، مدير عام البيئة ومسئول وحدة التنمية المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نيابة عن فريق عمل التنمية المستدامة بالهيئة، والمهندسة رشا ابوزيد، مسئول وحدة التنمية المستدامة بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، والدكتورة إيمان عاطف، عضو وحدة التنمية المستدامة والعلاقات العامة بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، وفريق عمل التنمية المستدامة بكافة القطاعات بالمدينة، وبحضور فريق عمل من البنك الأووبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومكتب الخبراء الاستشاريين اتكينز، وكيمونيكس مصر واينوفا.