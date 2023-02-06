بعد تصدره جوجل| دعاء الزلزال المستجاب.. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك

تصدر دعاء الزلزال تريند جوجل، وهذا بعدما شهدت الكرة الأرضية هزة شديدة في تركيا وسوريا، ورفح في مصر، حيث يبحث المواطنين عن الدعاء المستحب قوله وترديده ومن أبرز الأدعية هو دعاء «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك».

دعاء الزلزال

وهناك العديد من الأدعية الأخرى التي يحرص المعظم على ترديدها وقت حدوث الزلزال وتكون مستجابة أيضا، ولعل أبرزها ما يلي:

1- اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

2- اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

3- اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

4- اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك.

تفاصيل الزلزال اليوم

ومن جهته كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن قوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر، حيث وقعت على بعد 691 كم شمال مدينة رفح.

هزة أرضية شعر بها سكان مصر

وشعر سكان مصر بهزة أرضية، حيث استمر لثواني معدودة وشعر به عدد من المواطنين، حيث شهدت مدن تركية وسورية في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين سقوط العشرات من القتلى والجرحى بعد وقوع زلزال مدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر.

الزلزال في لبنان

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن وقوع زلزال بالدولة، شعر به عدد من المواطنين بشكل كبير مما تسبب في إثارة الفزع والرعب بين السكانـ حيث سجل قوة الزلزال 7.7 درجة على مقياس ريختر.