نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الأول.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 من أكثل العبارات بحثًا على محرك جوجل، حيث تعلن المحافظات عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوى وإعلانها رسميا أمس الأسبوع الراهن، حيث يترقب أولياء الأمور نتيجة الصف الأول الثانوى، التي من المقرر إدراجها على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

تم اعتماء نتيجة الصف الأول الثانوي بمحافظة القليوبية والجيزة وسيتم إعتمادها في كافة المحافظات وكذلك الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، خلال الساعات القادمة، ويليها إعلان نتيجة الصف الثانى الثانوى.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفر الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس من خلال الضغط رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الذي يتم تفعيله فور ظهورها في كافة المحافظاى من هنــــــــــــــــــا.

نتيجة الصف الأول الثانوى لم يتم إدراجها على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم حتى الأن، ولكن من المنتظر الإعلان الرسمي لها خلال ساعات، وعلى الفور سيتم تفعيل هذا الرابط، ويتمكن الطلاب التأكد من نتائجهم برقم الجلوس، من خلال 4 خطوات فقط كالتالى:

يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ويليها تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب (الأول/ الثاني).

واخيرا إدخال رقم جلوس الخاص بالطالب، والضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الصف الأول الثانوى.



نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالدرجات

بالتزامن مع ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى، يطرح الطلاب والطالبات سؤلا وهو، هل نتيجة الصف الأول الثانوى بـ الدرجات أم التقديرات؟

وقد قررت وزارة التربية والتعليم، عقب انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوى الخميس 26 يناير 2023. أن تكون نتيجة الصف الأول الثانوي، للفصل الدراسي الأول بالدرجات وليس بالتقديرات.

كما نفت صحة ما تردد بشأن نتيجة الصف الأول الثانوى على السوشيال ميديا، التي تفيد بأن نتيجة الصف الأول الثانوى ستكون بالتقديرات، مؤكدة أن نتيجة الصف الأول الثانوى ستكون بالدرجات.