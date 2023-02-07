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الإمارات.. محمد بن راشد يجري تعديلًا وزاريًا بالحكومة الاتحادية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أجرى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، تعديلًا وزاريًا في الحكومة الاتحادية الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التعديل الوزاري جاء بمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد التشاور معه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتضمن التعديل الوزاري، تعيين «شها بنت سهيل المزروعي» وزيرة لتنمية المجتمع، و«عمر بن سلطان العلماء» مديرًا عامًا لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي.

وكذلك تعيين «سالم بن خالد القاسمي» وزيرًا للثقافة والشباب وهو مندوب الإمارات لدى اليونسكو وخريج برنامج القيادات، و«عبدالله ناصر لوتاه» رئيسا لمجلس التنافسية ومكلفًا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتعيين «مريم بنت أحمد الحمادي» وزير دولة في حكومة الإمارات والأمين العام لمجلس الوزراء، و«حصة بوحميد» وزير دولة، و«نورة الكعبي» وزير دولة.  

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