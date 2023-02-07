الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، فمن المنتظر انطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت المغرب على ملعب طنجة.

الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر

الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر

مباراة الهلال وفلامنجو كأس العالم للأندية بالمغرب

مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر، وكان الهلال السعودي تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الانتصار على الوداد المغربي، في ربع نهائي المسابقة، بينما يخوض فلامنجو البرازيلي البطولة من الدور نصف النهائي، طبقًا لقوانين البطولة التي تسمح لبطل أمريكا بخوض المنافسات من الدور نصف النهائي بشكل مباشر.

مباراة الهلال وفلامنجو كأس العالم للأندية 2023

وفي السطور التالية تعرض «بوابة الفجر» موعد مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 اليوم وفقًا لتوقيت مختلف الدول، وقائمة القنوات الناقلة للقاء.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة الهلال وفلامنجو

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت تونس: الساعة 8 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت الجزائر: الساعة 8 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت المغرب: الساعة 8 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت مصر: الساعة 9 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت الأردن: الساعة 9 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت السودان: الساعة 9 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت جنوب إفريقيا: الساعة 9 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت البحرين: الساعة 10 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت قطر: الساعة 10 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت السعودية: الساعة 10 مساءً.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بتوقيت الإمارات: الساعة 11 مساءً.

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 اليوم

مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر

وتتواجد عدد من القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفلامنجو اليوم، في كأس العالم للاندية 2023، وهى:

تردد القناة المغربية الرياضية

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 اليوم

القمر الصناعي

العرب سات

تردد القناة المغربية الرياضية

12383

الاستقطاب

رأسي

معدل الترميز

27500

معدل تصحيح الخطأ

4/3

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي

نايل سات

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

12523

الاستقطاب

عمودي

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

5/6

مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم

القمر الصناعي

عرب سات

تردد قناة ssc السعودية

12418

الاستقطاب

أفقي

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

3/4