موعد مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية 2023 الأكثر بحثا على محرك جوجل، حيث يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية أمام نظيره فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في محاولة لمواصلة التألق في البطولة التي تستضيفها المغرب، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم لأندية

وتقام مباراة الهلال وفلامنجو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "طنجة" وتذاع على قناة SSC، والمغربية الرياضية.

من المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة SSC HD 1، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال القناة الرياضية المغربية TNT عبر التلفزيون الأرضي.

يدخل فلامنجو البطولة من الدور نصف النهائي من البطولة، في حين أن طرف نصف النهائي الآخر هو النادي الأهلي الذي سيخوض مواجهة تاريخية ضد بطل أوروبا العملاق الاسباني ريال مدريد وستكون غدا الأربعاء في التوقيت نفسه.

الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.

أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.

ولن تكون مباراة اليوم هي الأولى بين الهلال وفلامنجو في نفس المسابقة، إذ التقيا سابقًا في نسخة 2019 في قطر، شهدت المشاركة الأولى للهلال، وحينها أبهر النادي السعودي الجميع بمباراة كانت مميزة للغاية أمام فلامنجو في نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، وفي الأوقات الإضافية نجح الفريق البرازيلي في إحراز هدفين والعبور للمباراة النهائية.

والفائز من مباراة الهلال وفلامنجو سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسرين سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.