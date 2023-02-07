ads

موعد مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

منوعات
موعد مباراة الهلال
موعد مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الهلال وفلامنجو فى كأس العالم للأندية 2023 الأكثر بحثا على محرك جوجل، حيث يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية أمام نظيره فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في محاولة لمواصلة التألق في البطولة التي تستضيفها المغرب، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

 

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم لأندية

وتقام مباراة الهلال وفلامنجو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "طنجة" وتذاع على قناة SSC، والمغربية الرياضية.

من المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة SSC HD 1، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال القناة الرياضية المغربية TNT عبر التلفزيون الأرضي.

يدخل فلامنجو البطولة من الدور نصف النهائي  من البطولة، في حين أن طرف نصف النهائي الآخر هو النادي الأهلي الذي سيخوض مواجهة تاريخية ضد بطل أوروبا العملاق الاسباني ريال مدريد وستكون غدا الأربعاء في التوقيت نفسه.

الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.

يلا شوت يوتيوب | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم 02-07-2023 في نصف نهائي مونديال الأندية | Youtube

AL-HILAL SAUDI LIVE بث مباشر الهلال وفلامنجو جودة عالية تويتر Twitter || مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو Stream

أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.

ولن تكون مباراة اليوم هي الأولى بين الهلال وفلامنجو في نفس المسابقة، إذ التقيا سابقًا في نسخة 2019 في قطر، شهدت المشاركة الأولى للهلال، وحينها أبهر النادي السعودي الجميع بمباراة كانت مميزة للغاية أمام فلامنجو في نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، وفي الأوقات الإضافية نجح الفريق البرازيلي في إحراز هدفين والعبور للمباراة النهائية.

والفائز من مباراة الهلال وفلامنجو سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسرين سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال فلامنجو الهلال وفلامنجو كاس العالم للاندية القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية ملعب طنجة

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم.. كورة أون لاين.. بث مباشر.. يلا شوت مباراة الهلال اليوم

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم والترتيب والدرجات

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا الترم الأول 2023 minia.gov.eg برقم الجلوس

برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الفيوم

مبرووك.. نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023 الترم الأول عبر بوابة الخدمات التعليمية

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس والدرجات

خاص.. طريقان أمام الزمالك لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة

عاجل.. الاستقالة عنوان اتحاد الكرة بعد تسريبات مرتضى منصور

"رسميا" نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس