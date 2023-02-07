Ỵầĺầầ Ṥộộṱ يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو.. حصري لايف مباراة الهلال ضد فلامنجو جودة عالية

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم 2-7-2023 كأس العالم للأندية 2023 الهلال وفلامنجو الهلال والبرازيلي فلامنجو (الهلال مقابل فلامنجو) ؛ يستعد الزعيم الآسيوي للمواجهة التي توحده مع منافسه فلامنجو في إطار منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير، ومن المقرر أن يلتقي الهلال والبرازيلي فلامنجو. يواجه اليوم في مباراة مصيرية، بعد فوز الهلال السعودي على الوداد الرياضي في الجولة الماضية. أحد تحديات كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر 

يتأهل الهلال والمنتخب البرازيلي فلامنجو إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في مباراة الإياب مساء الثلاثاء والتي يتطلع خلالها الهلال للفوز على خصمه الذي توج بطلًا لكأس ليبرتادوريس.، بعد فوز الأخير في النسخة الأخيرة من كأس الأندية عام 2019 وتأهله للنهائي. موقع الفهرس الرياضي يزود مشجعي كرة القدم العرب والعالميين بكافة تفاصيل مباراة الهلال وفلامنجو القادمة وكيفية مشاهدة المباراة على الهواء مباشرة. ضرب الزعيم الآسيوي نادي الهلال السعودي بموعد أمام نادي فلامنجو، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023. كما تستضيف المباراة ملعب طنجة الكبير بالمغرب المعروف بملعب ابن بطوطة، كما هو. سيبدأ في الوقت الرسمي المحدد لبداية المباراة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

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القنوات الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2023 بين الهلال وفلامنجو

تفصلنا ساعات قليلة عن بداية المنافسة بين الهلال والبرازيلي فلامنجو، حيث يطرح جماهير الجولة السؤال، أين يمكنني مشاهدة الهلال ضد فلامنجو؟ إلى نصف النهائي:

تردد قناة NRT الرياضية.
تردد قناة تي ان تي الرياضية المغربية.
قناة SSC Sport HD.

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