̢̳̖͍ǸỞẀ بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت لايف || ḶíṼḘ كورة اون لاين سيتي وفلامنجو

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو، بعد فوز الهلال على المغربي الوداد، ونجاح تأهل البلد المضيف في الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2023، تأهل الهلال السعودي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي. نهائيات. تابع موقع الأخبار. القنوات التي تبث مباراة الهلال وفلامنجو 2-7-2-2023 لكأس العالم للأندية، موعد مباراة نصف نهائي كأس الأندية، وطريقة ضبط ترددات القنوات المذاعة. تطابق للمشاهدة مجانًا من المنزل على التلفزيون.

بينما تبث القنوات مباراة الهلال وفلامنغو والقناة الرياضية السعودية SSC sport 1 HD والقناة الرياضية المغربية TNT 3. يأتي ذلك بعد أن حصلت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية على حقوق بث وبث جميع مباريات كأس العالم للأندية 2023. بما في ذلك مباراة كأس العالم للأندية 2023 بين الهلال وفلامنغو. كما حصلت القناة الرياضية المغربية الثالثة على حقوق البث والبث. وسيقوم عبدالله الغامدي بالتعليق على المباراة عبر SSC sport 1HD. وسيعلق محمد العادلي أيضا على المباراة على القناة الرياضية المغربية TNT3.

ترددات القنوات الناقلة للمباراة هي كالتالي:

تردد قناة SSC sports 1 HD على عرب سات: 12523. أما الاستقطاب فهو أفقي. بخصوص الترميز 27500. كعامل تصحيح 5/6.

تردد قناة TNT 3 على النايل سات: 10782. مع استقطاب عمودي. الترميز 27500. عامل التصحيح هو 3/4.

اقرأ أيضًا: تشكيلة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

تاريخ مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

متى سيأتي تاريخ مباراة الهلال وفلامنجو يوم الثلاثاء الموافق 7-2-2023 الساعة 22:00. هذا هو التاريخ الذي تنطلق فيه صافرة الحكم للإعلان عن بدء المباراة الأولى من الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2023، بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة. بما أن الموعد الرسمي للمباراة هو التوقيت المغربي، فستكون الساعة 20:00.

قم بضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو لكأس العالم للأندية

بعد معرفة القنوات التي تبث المباراة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إليك طريقة لك ضبط تردد القنوات الناقلة للمباراة:

أولا، اضغط على “القائمة” على جهاز التحكم عن بعد.

بعد ذلك حدد “خيارات”.

افتح علامة التبويب “التثبيت”.

الآن حدد “التثبيت اليدوي”.

لضبط تردد القنوات التي تبث المباراة، أدخل القمر الصناعي أولًا.

ثم أدخل تردد الموجة الحاملة.

ثم اضبط القطبية.

اختر أيضًا معدل الترميز.

وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة اضغط على “موافق”.

أخيرًا، انتظر حتى يتم تنزيل قنوات الناقل ثم انقر فوق الزر “حفظ”.