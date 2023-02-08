دون اريال طريقة تشغيل البث الأرضي لقناة تايم سبورت بجودة عالية لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد، ينتظر عشاق جولة الساحرة مباراة الأهلي وريال مدريد، حيث تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA، بعد فوزه على نادي سياتل ساوندرز "الأمريكي" بهدف مقابل لا شيء. ومن المقرر أن يلتقي فريقان، الأربعاء المقبل، الموافق 8 فبراير 2023، على أرض مجمع مولاي عبد الله الرياضي، في تمام الساعة 9:00 مساءً.

دون اريال طريقة تشغيل البث الأرضي لقناة تايم سبورت بجودة عالية لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن مباراة الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية ستذاع مجانا عبر البث الأرضي المصري قتاة أون سبورت الأرضية، عبر مجموعة من القنوات الرياضية في الوقت المحدد.

طريقة اعداد البث الأرضي لقناة Time Sports

لتشغيل البث الأرضي لقنوات اون تايم سبورت يجب التأكد من أن شاشة التلفاز تدعم خاصية استقبال البث الأرضي DVB، ومن المتعارف علية ان معظم الشاشات الحديثة التي تستخدم تقنية LCD – LED تكون مجهزة لاستقبال البث الأرضي الرقمي، وسوف نستعرض لكم طريقة تشغيل البث الأرضي دون استخدام اريال أو وصلات مرهقة لجميع أنواع الشاشات.

الطريقة الأولى باستخدام كونفرتر

قم بفصل الكهرباء من الشاشة والرسيفر.

قم بنزع وصلة الطبق من الرسيفر.

قم باستخدام المحول (الكونفرتر) من خلال إدخال الرأس النحاسي الخاص بالكابل داخل المحوّل الخاص بـ RF، وبعدها يتم تثبيت الكابل باستخدام الشريط اللاصق بشكل جيد.

يجب التأكد أثناء التثبيت بعدم ملامسة القضيب النحاسي الشبك المعدني الخاص بالكابل.

قم بالتوصيل بمنفذ RF الموجود بظهر أو جنب الشاشة.

طريقة تنزيل قنوات أون تايم سبورت الأرضية