محمد كشك مهنئا الأقباط بعيدهم: "عندنا بدل العيد عيدين"

قال الإعلامي محمد كشك، إن المصريين يحتفلون هذا الأسبوع بمناسبتين وهما عيد العمال، وعيد القيامة المجيد، مهنئا الأقباط بعيدهم، قائلا: "عندنا بدل العيد عيدين هذا الأسبوع.. كل سنة وإحنا نسيج واحد، كل سنة وإحنا شركاء في بناء وطن واحد".

تهنئة بمناسبة عيد العمال وعيد القيامة

ووجه كشك، خلال برنامج "نعم قادرون" المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، مساء الخميس، التحية إلى عمال مصر من الطبيب والمذيع والقاضي والمهندس والتاجر والصانع والمزارع والمعلم، قائلا: "كل سنة وعمال مصر بصحة وسعادة، كل سنة واللي شقوا قناة السويس، وكل اللي حفروا الترع، واللي بنوا الأهرامات، واللي عملوا عملوا العاصمة الإدارية الجديدة، وهما طيبين".

وشدد على أهمية أن نتصف بالرضا، حيث إن الرضا لمن يرضى، موجها رسالة لمن لا يشعر بتمام الرضا عن حياته، قائلا: "احمد ربنا وإنت قاعد على الكنبة غيرك قاعد في المستشفى، احمد ربنا وإنت بتتحرك على رجليك غيرك مش عارف يتحرك، إحمد ربنا إنك بتشوف غيرك مش بيشوف.. اسعى واجتهد هتلاقي ربنا بيجبلك الدنيا عندك".