شغال: تردد قناة المغربية الرياضية TNT على النايل سات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم مجانًا

تردد قناة تي ان تي المغربية الرياضية على نايل سات يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية مجانا عبر القناة المغربية وتوفر المجموعة الرياضية المغربية البث الأرضي للحدث بعد أن يستضيف المغرب الحدث رسميا أصبح من الممكن الآن مشاهدة نصف النهائي تبثه القناة الرياضية المغربية على الأرض جودة عالية جدا لأن القناة تقدم ورشة تحليلات كبيرة قبل كل مباراة بحماس أكبر في المباراة مع اقترابها من نهايتها تعرف على طريقة الحصول على الترددات المغربية.

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب والساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتبدأ مباراة الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساء يوم الأربعاء شراء مباراة أرضية. جهاز استقبال البث لمشاهدة الترددات الأرضية للقناة المغربية والمتوفرة فقط في منطقة المغرب العربي، وبالنسبة لمشاهدي البث الأرضي من الضروري شراء جهاز استقبال والبحث عن تردده. تحتوي القناة أيضًا على كوكبة من الأقمار الصناعية للبث عالي الجودة على الترددات التالية:

تردد قناة المغربية الرياضية عرب سات 2023:

الترد: 12383.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 2023:

التردد: 11157.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية هوت بيرد:

التردد: 10872.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تنزيل تردد قناة المغربية

يوفر البث الخاص بقناة المغربية مشاهدة اقوى وافضل المباريات في بطولة كاس العالم للاندية، ويمكنك ان تقومب تنزيل التردد من خلال التالي: