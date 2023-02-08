أضبط: تردد قناة SSC‎ Sport 2023 السعودية الرياضية hd إلى هتذيع ماتش الاهلي ضد ريال مدريد

نستمر في عرض تردد القناة السعودية الرياضية الجديدة على جميع الأقمار الصناعية مع المشجعين وعشاق كرة القدم في جميع الدول العربية وخارجها، والتي ستبث مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قناة SSC هي قناة رياضية مشهورة حيث أنها تقدم سلسلة من أهم وأقوى المباريات بجودة عالية وصوت نقي وهي أيضًا من القنوات التي لا تتطلب اشتراك شهري مثل القنوات الرياضية الأخرى، عبر اقرأ أخبار سنقوم ضع تردد القناة في هذا المقال لذا تفضل بمتابعتنا.

تعد القناة الرياضية السعودية من أولى القنوات الرياضية التي بدأت البث المباشر في عام 2020، وتقدم القناة أهم المباريات التي تم لعبها في المملكة العربية السعودية، مما تسبب في ضجة كبيرة بين الجماهير، ولا تعتمد القناة فقط على تقديم الألعاب، ولكنها مخصصة لتقديم مجموعة واسعة من الأخبار الرياضية وغيرها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن القناة تبث محتواها على قمرَي نايل سات وعرب سات وغيرهما، ودعت إدارتها الجمهور مؤخرًا إلى إضافة ترددات جديدة قبل وقف القناة.

تردد قناة السعودية الرياضية 2023 SSC SPORT

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد ssc على عرب سات