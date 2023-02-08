أستقبل: التردد الجديد لقناة ssc sport السعودية على القمر الصناعي النايل سات 2023 الناقلة لماتش الأهلي

تعرف على تردد القنوات المجانية التي تبث مباشر مباراة الوداد السعودي والهلال السعودي حيث يبحث الملايين من الجماهير العربية والسعودية عن التاريخ والوقت والقناة لبث مباراة الهلال والوداد حيث ستعيد المباراة القادمة الأداء التاسع عشر بالنادي كأس العالم.

سنتعرف على القنوات المجانية التي تبث مباراة الهلال السعودي ومباراة المغرب الودية، حيث سيتم بث المباراة بالكامل للجمهور من خلال مجموعة من القنوات الرياضية السعودية، مثل قناة "SSC"، والتي تم بثها بنجاح بعد حصولها على الحقوق الكاملة لمباراة البطولة ومن حيث حقوق البث للنهائيات، على الرغم من حصول مجموعة قنوات SSC السعودية على حقوق بث كأس العالم للأندية التاسع عشر قبل انطلاق هذه البطولة، إلا أنها ليست هي الوحيد الذي أعلن عن بث مباراة الهلال في السعودية والوداد البيضاوي في المغرب.

تردد قناة ssc على النايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد ssc على عرب سات

تردد القناة: 12683.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات استقبال قناة ssc sport

يمكنك استقبال قنوات SSC الرياضية على جهازك عبر ضبط القمر الصناعي بتوجيه الطبق إلى القمر الصناعي عرب سات ويتم ضبطة على تردد 26 شرقا، ومن بعدها أتبع الخطوات التالية:-