ads

الأهلي وريال مدريد بث مباشر رابط يلا شوت YALLA SHOOT || LIVE هدف الأهلي الأول في ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

الأهلي وريال مدريد بث مباشر رابط يلا شوت YALLA SHOOT || LIVE هدف الأهلي الأول في ريال مدريد  مباراة الأهلى وريال مدريد.. يستعد الأهلي، لمباراة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. علاوة على ذلك، في المباراة المقررة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء. ومن ثم، فإن لدينا 11 قناة ستقوم بنقل المباراة التي أطلق عليها «مواجهة القرن».

الأهلي وريال مدريد بث مباشر رابط يلا شوت YALLA SHOOT || LIVE هدف الأهلي الأول في ريال مدريد 

ويبحث عشاق القلعة الحمراء عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بالمجان. ومن ثم، فإننا في “يلا شاهد” سنستعرض أهم القنوات التي ستبث مباراة المربع الذهبي من كأس العالم للأندية، كالتالي:

ستكون هناك 11 قناة تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية وهي:

قناة تايم سبورت الأرضية
تردد قناة تايم سبورت الأرضية: UHF 32 عن طريق توصيل «إريال».

قناة Aea العراقية
تردد قناة Aea هو: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

القمر: نايل سات

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

تواصل قناة AEA العراقية على القمر الصناعي المصري نايل سات، نقل مباريات كأس العالم للأندية، وهي واحدة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد.

– قمر نايل سات عبر الترددات: 11636 – 11638 – 11639.

الوصلة السحرية.. تشغيل اون تايم سبورت الارضي "دون إريال"

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 إيجي بيست

– معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ: افقي.

تردد القناة المغربية الرياضية

عبر القمر عرب سات: 12383، أفقي، ومعدل ترميز 27500.

تردد قناة SSC

قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال قمر عرب سات 12523، أفقي، ومعدل ترميز 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500، على نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

تنقل أون تايم سبورت مبارة الأهلي وريال مدريد من خلال التردد الأرضي، على تردد UHF 32، بعد توصيل الجهاز بإريال خارجي.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

تنطلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، غدا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المغرب، حيث تقام المبارة على استاد الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

الأهلي وريال مدريد بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد مباراة الاهلي وريال مدريد بث مباشر مشاهدة الأهلي وريال مدريد بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر مواجهات الأهلي وريال مدريد موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكثر قراءة

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا

يلا شوت الاهلي مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر 8/2/2023 بالكأس

بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

الآن بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت yalla shoot -- مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 إيجي بيست

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد يلا شوت match hd|ماتش الأهلي بث مباشر|مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

تحميل مسلسل وبينا ميعاد الموسم الحلقة 29 HDTV "مراد خد حقه من ليلى"