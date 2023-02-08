الأهلي وريال مدريد بث مباشر رابط يلا شوت YALLA SHOOT || LIVE هدف الأهلي الأول في ريال مدريد مباراة الأهلى وريال مدريد.. يستعد الأهلي، لمباراة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. علاوة على ذلك، في المباراة المقررة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء. ومن ثم، فإن لدينا 11 قناة ستقوم بنقل المباراة التي أطلق عليها «مواجهة القرن».

الأهلي وريال مدريد بث مباشر رابط يلا شوت YALLA SHOOT || LIVE هدف الأهلي الأول في ريال مدريد

ويبحث عشاق القلعة الحمراء عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بالمجان. ومن ثم، فإننا في “يلا شاهد” سنستعرض أهم القنوات التي ستبث مباراة المربع الذهبي من كأس العالم للأندية، كالتالي:

ستكون هناك 11 قناة تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية وهي:

قناة تايم سبورت الأرضية

تردد قناة تايم سبورت الأرضية: UHF 32 عن طريق توصيل «إريال».

قناة Aea العراقية

تردد قناة Aea هو: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

القمر: نايل سات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

تواصل قناة AEA العراقية على القمر الصناعي المصري نايل سات، نقل مباريات كأس العالم للأندية، وهي واحدة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد.

– قمر نايل سات عبر الترددات: 11636 – 11638 – 11639.

– معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ: افقي.

تردد القناة المغربية الرياضية

عبر القمر عرب سات: 12383، أفقي، ومعدل ترميز 27500.

تردد قناة SSC

قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال قمر عرب سات 12523، أفقي، ومعدل ترميز 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500، على نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

تنقل أون تايم سبورت مبارة الأهلي وريال مدريد من خلال التردد الأرضي، على تردد UHF 32، بعد توصيل الجهاز بإريال خارجي.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

تنطلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، غدا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المغرب، حيث تقام المبارة على استاد الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.