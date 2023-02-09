سعر الذهب في مصر اليوم..توقعات بعودة الارتفاعات

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس في بداية تعاملات اليوم، وسط توقععات بعودة الارتفاعات من جديد، م

سجل أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1965 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1720 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

سجل سعر الذهب الجنيه الذهب اليوم 13760 جنيه.

اسعار الذهب العالمية اليوم:

واصلت اسعار الذهب عالميا ارتفعتها وسط توقعات بوصول سعر الاوقية إلى 1900 دولار، بعد توقعات بتقليل الفيدرالي رفغ الفائدة. أدي إلى ضعف الدولار.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.90 دولار لتصل إلى 1890.70 دولار للأوقية عند التسوية.

وجاء ارتفاع الذهب مع انخفض مؤشر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم إلا أنه لا يزال يتداول بالقرب من قمة شهر بعدما نزل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر في الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية نزولا إلى مستويات قرب الـ 103.3 نقطة..

البنوك المرككزية تواصل شراء الذهب :

وصلت مشتريات الذهب من البنوك المركزية رسميا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022، وفقا مجلس الذهب العالمي.

وأصدر مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي أحدث بياناته، والتي ذكرت أن البنوك المركزية اشترت 1136 طنا من الذهب العام الماضي، حيث تم شراء أكثر من 800 طن في النصف الثاني من العام، واشترت البنوك المركزية 417 طنا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وهذا دعم الذهب

