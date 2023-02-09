كريدي سويس يتكبد أكبر خسارة منذ الأزمة المالية العالمية 2008

سجل بنك كريدي سويس اليوم أكبر خسارة سنوية له منذ الأزمة المالية في 2008، ويتوقع أن العملاق المصرفي السويسري المبتلى بالفضائح أن يتراجع أكثر في 2023.

وأعلن ثاني أكبر بنك في سويسرا، الذي كشف النقاب عن خطة إعادة هيكلة في أكتوبر الماضي بهدف وقف الفساد، عن خسارة صافية قدرها 7.3 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار) لـ 2022.

وخسر البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له أكثر من ثمانية مليارات فرنك سويسري خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما.

وقال كريدي سويس حسب “الفرنسية” في بيان إنه “يتوقع أيضا أن يسجل البنك خسارة كبيرة قبل موعد تسديد الضرائب في 2023”.