يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد LIVE مشاهدة مباراة الزمالك اليوم تعليق عربي رابط BEIN

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يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد LIVE مشاهدة مباراة الزمالك اليوم تعليق عربي رابط BEIN

يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد LIVE مشاهدة مباراة الزمالك اليوم تعليق عربي رابط BEIN

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت، يخوض فريق الزمالك  مباراة قوية مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالى مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا كورة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري
 مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوتويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالي.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

مشوار الزمالك فى دورى الابطال
افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

مشوار شباب بلوزداد فى دورى الأبطال
وافتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهابًا، ثم حقق بطل الجزائر الفوز إيابًا بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ 32 للبطولة بالخسارة ذهابًا بهدفين مقابل هدف والفوز إيابًا بهدفين دون رد.

كشف حساب الزمالك أمام الأندية الجزائرية
واجه الزمالك 8 أندية جزائرية من قبل وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وأهلى برج بوعريرج ومولودية بجاية ونصر حسين داى.

التقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 21 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وخسر 2، وتعادل فى 10 مباريات، سجل الفارس الأبيض 36 هدفًا فى شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدفا.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 12 مباراة، فاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 وهزم بمباراتين، وسجل أبناء ميت عقبة 16 هدفًا بالشباك الجزائرية مقابل 9 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.

الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد فى القيمة التسويقية
وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائر 13.40 مليون يورو.

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