البوتوكس مقابل الحشو الجلدي.. كل ما تحتاج إلى معرفته

وفقًا للدكتورة مونيكا بامبرو، رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفيات أرتميس، فإن الحشو الجلدي هو علاج تجميلي غير جراحي يستخدم عادة حمض الهيالورونيك أو هيدروكسيلاباتيت الكالسيوم.

ويتم حقن الحشوات الجلدية في المناطق المستهدفة لإضافة الحجم وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والطيات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتكبير الشفاه والخدود، وإعادة تشكيل الأنف، وتحسين مظهر الندبات.

وتضيف: تعمل مواد الحشو عن طريق جذب الماء إلى المنطقة المحقونة، ونفخها وإعطائها مظهرًا أكثر شبابًا.

البوتوكس ، وهو اختصار لتوكسين البوتولينوم، هو بروتين سام للأعصاب يستخدم لعلاج التجاعيد الناتجة عن تقلصات العضلات.

ويوضح الدكتور ساتيش بهاتيا، دكتوراه في الطب، طبيب أمراض جلدية معتمد من جمعية السرطان الهندية، مومباي. أنه تقلل حقن البوتوكس مؤقتًا من ظهور تجاعيد الوجه عن طريق شل العضلات وتستخدم على خطوط الجبهة، وتجاعيد قدم الغراب، والخطوط الأرنبية حول الأنف، والذقن المدملة، وأشرطة الرقبة".

ماهو الفرق؟

ويقول الدكتور بهاتيا: كل من الحقنتين لهما آلية عمل مختلفة تمامًا، مضيفًا: "بينما يستخدم البوتوكس الأسيتيل كولين لمنع تقلصات العضلات، تحتوي الحشوات على حمض الهيالورونيك وهو جزء من مكون الكولاجين الطبيعي.

وعندما يتم حقن الحشوات الجلدية، فإنها تتشكل مثل الجل لملء التجاعيد والطيات كما أنها تستخدم لتعزيز الذقن وإعادة تشكيل الفك.

ويتم استخدام الحشوات الجلدية القابلة للحقن كعلاج طفيف التوغل لتحسين الوجه عن طريق نفخه وإزالة التجاعيد، ولكن هذا حل مؤقت لتأخير عملية شد الوجه.

ويمكن أن يكون البوتوكس أو الحشو الجلدي آمنًا ويمكن تكراره إذا تم إعطاؤه من قبل أخصائي طبي مناسب.

كم من الوقت تستمر؟

يدوم البوتوكس ما بين 5 إلى 7 أشهر بينما يمكن أن يستمر بقاء الحشو الجلدي ما بين 6 أشهر إلى سنتين، حسب النوع المستخدم والمنطقة المعالجة.