بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري الأبطال.. يلا شوت

الزمالك ضد بلوزداد مباراة تجذب الكثير من الأنظار نحوها خاصة من جماهير وعشاق القلعة البيضاء، حيث كثر البحث من جانبهم عن الـ قناة المجانية التي تنقل اللقاء، حيث تنطلق غدًا الجمعة في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الحالي 2022 - 2023.

في التقرير التالي اسم وتردد القناة المجانية المفتوحة التي تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، غدًا الجمعة، كما تحدد موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في ذهاب الجولة الأولى، من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتقام غدًا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، كما يحتضن ستاد القاهرة الدولي فعاليات اللقاء.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بلوزداد

الزمالك يواجه شباب بلوزداد للمرة الأولى، حيث لم يتواجه الفريقين من قبل في مباريات رسمية أو ودية، ولكن تاريخ مواجهات الزمالك ضد الفرق الجزائرية يعطي الأمل للجماهير البيضاء.

الزمالك واجه الأندية الجزائرية في 20 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، بينما خسر في 3 مباريات.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وعن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد، فإن كافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، وجميع المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حصلت مجموعة قنوات بين سبورت beIN SPORTS على حقوق بثها، وذلك عبر الترددات المشفرة لها.

لكن حصلت قناة تايم سبورت الأرضية، على حقوق نقل المباراة، عبر شاشتها، ونستعرض لكم في السطور التالية، طريقة تسجيل تردد أون تايم سبورت الأرضي:

تردد أون تايم سبورت الأرضي

تردد قناة تايم سبورتس على نايل سات هو (11861) أُفقي، حيث يُمكن التقاط تردد قناة تايم سبورت أرضي ويُمكن استقبالها بجودة إتش دي عن طريق جهاز يحول الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال، وذلك من خلال جهاز معين خاص، حيث تنقل قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

التردد الأرضي "الرقمي": UHF32

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

1 - بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

2 - اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك.



3- اضغط الزر الخاص بتوليف القنوات.

4 - اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9.

5- انتظر القناة حتى يتم تثبيتها.