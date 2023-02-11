قناة SSC المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو بث مباشر اليوم في كاس العالم للأندية | يلا شوت الاهلي

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويريد الجماهير معرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفلامنجو والحكم والتشكيل المتوقع.

ويستعد المارد الأحمر لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023 بين كل من الأهلي وفلامنجو al ahly vs flamengo على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط بالمغرب، البلد المستضيف للنسخة الـ 19 من كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية

تقام المباراة بين الأهلى نادي فلامنجو البرازيلي اليوم السبت 11 فبراير، على ملعب طنجة الذي يسع 65 ألف متفرج، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 4:30 بتوقيت المغرب و06:30 بتوقيت السعودية، على أن يقابل النادي ريال مدريد فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية على استاد الرباط المغربي في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب و9 بتوقيت القاهرة، و10 بتوقيت السعودية.

من هو حكم المباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية؟

حكم مباراة الاهلي وفلامنجو

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيارالجزائري مصطفى غربال حكما لإدارة مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية بدولة المغرب لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة، ويعاونه مواطنه الجزائري جوراري، والتونسي خليل حساني، وتم اختيار الأوروجوياني أندريس ماتياس ماتونتي حكما رابعا لمباراة.

شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو من هنــــا

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وفلامنجو

هناك ثلاث قنوات أعلنت نقل بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بدولة المغرب على الترددات الآتية:

1- قناة أون تايم سبورت على تردد القناة الأرضي بث مباشر.

2- قناة السعودية الرياضية SSC على نايل سات:

- تردد: 12562

- الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ:5/6

3- قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات:

- تردد: 12383

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

يمكن أيضا مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد بعد أن أعلنت بث مباراة الأهلي وفلامنجو بث مباشر.

لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو بث مباشر من هنـــــا

كما يتوقع خبراء كرة القدم أن يبدأ النادي الأهلي في مباراة فلامنجو لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية الفني، في حراسة المرمى محمد الشناوي، والدفاع، ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول ومحمد هاني، وفي خط الوسط آليو ديان وحمدي فتحي وعمرو السولية، وفي الهجوم حسين الشحات وأحمد عبدالقادر، في الهجوم ومحمود كهربا.

ووصل الاهلي لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعدما فاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بنتيجة 3-0، ثم فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني بنتيجة 1-0.

بينما خسر الاهلي أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، وفى المقابل خسر فلامنجو البرازيلى ممثل امريكا الجنوبية أمام الهلال السعودي ممثل آسيا بنتيجة 3-2، ويلعب ممثل آسيا وممثل امريكا الجنوبية فى كأس العالم للأندية بداية من الدور الثانى (دور ربع النهائي).

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الثالثة على التوالي.ووصل الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.