تنزيل: تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية On Time Sport 2023 لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو

يبحث الكثير من المعجبين عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية عبر محرك بحث جوجل، لأنها من أفضل القنوات التي تغطي كأس العالم للأندية، لأنها غطت مباراة الأهلي ضد ريال مدريد الأربعاء الماضي، النادي. سيتم بث نهائي كأس العالم بجودة ممتازة وصوت نقي يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023.

تعد قناة أون تايم سبورت الأرضية، التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية وخاصة الأهلي على شاشاتها خلال مشواره في كأس العالم للأندية، من أهم القنوات التي تبث معظم المباريات. ألعاب مشفرة بجودة صوت ممتازة وجودة صوت نقية وبث العديد من الأحداث الهامة في نفس الوقت في جمهورية مصر العربية مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر واستوديو البرمجة والتحليل الرياضي.

يواجه الأهلي اليوم السبت 11 فبراير في نهائي كأس العالم للأندية 2023 على ملعب الأمير مولاي عبد الله الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 6:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة اون تايم سبورت الارضية On Time Sport

يمكنك متابعة المباراة النهائية في كأس العالم للأندية بين الأهلي وفلامنجو يوم السبت الموافق 11 فبراير الساعة 5:30 مسًاء، من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية من خلال الخطوات التالية:-

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport2

استقبل تردد القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport3

شاهد جميع المباريات والبطولات العربية والمحلية على شاشة أون تايم سبورت عن طريق ضبط التردد الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بك بكل سهولة كالتالي:-