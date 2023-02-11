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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية اليوم السبت

الفجر الرياضي
القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

يستعد ريد جيني لمباراتي المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية 2023، الأهلي وفلامنغو الأهلي ضد فلامنجو، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، المغرب، المغرب 2023 البلد المضيف لكأس العالم للأندية 19.

جمهور الأهلي يبحثون عن قناة مفتوحة لعرض مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو al ahly vs flamengo

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الأهلي ضد فلامنجو al ahly vs flamengo لتحديد المركز الثالث والرابع في كاس العالم للأندية على القنوات التالية:

تردد قناة ssc نايل سات: تردد قناة السعودية الرياضة يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات، تردد: 12562، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ:5/6.

تردد قناة الرياضية المغربية: تردد: 12383، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية

1- من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات.

3- اختر توليف إعداد القناة.

4- ثم اضغط توليف تلقائي.

5- اختر بحث رقمي.

6- الانتظار حتى تمام التحميل.

7- اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية.

8- ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

تردد قناة أون تايم سبورت الارضية

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية ON Time SPORT : 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة الاهلي وفلامنجو البرازيلي al ahly vs flamengo

ينتظر عشاق Red Elves مواعيد مباراة الأهلي وفلامنجو يوم السبت 11 فبراير 2023 الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي: تونس والجزائر والمغرب.

وتقام مباراة الأهلي وفلامنجو في تمام الساعة 17:30، حسب توقيت مصر والسودان وجنوب إفريقيا وجمهورية الأردن العربية.

مباراة الأهلي وفلامنجو الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي: السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان.

يبحث جمهور الأهلي عن مواعيد مباريات الأهلي وفلامنجو، الأهلي ضد فلامنجو، استخدام العبارات التالية: مواعيد مباريات الأهلي وفلامنجو، القنوات التي تعرض مباريات الأهلي وفلامنجو، نايل سات على تايم سبورت، تردد الأرض. قناة، تردد قناة الوقت الرياضية الأرضية، تردد قناة ssc على نايل سات HD، تردد تايم سبورت، قناة مفتوحة تبث مباريات الأهلي وفلامنجو.

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