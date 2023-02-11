يلا شوت REAL MADRID.. مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية (لحظة بلحظة)، يضرب نادي الهلال السعودي موعدًا مع مباراة للتاريخ حين يلتقي نظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية المغرب 2022، ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر بث مباشر يقدمه «بوابة الفجر».

ورغم صعوبة المهمة يتسلح فريق العاصمة السعودية بالأمل والحلم لتحقيق إنجاز سيتكب بالذهب في تاريخ مونديال الأندية في حالة الفوز على بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية، حيص سيمسي أول فريق عربي أسيوي يتوج بالبطولة الأغلى على مستوي الأندية.

وعلى الجانب الآخر تبدو مهمة ريال مدريد أسهل بكثير، حيث يمتلك القدر الكافي من الخبرات التي تمكنة من تجاوز عقبة الهلال والظفر بالمونديال الخامس في تاريخه، وتعزيز رقمة القياسي كأكثر فريق توج بلقب البطولة.

ويوفر بوابة الفجر مشاهدة مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر بث مباشر لحظة بلحظة خلال الأسطر التالية

يبدأ البث المباشر مع بداية المباراة.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد المباراة

المباراة بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة

الهلال ضد ريال مدريد التاسعة مساءً العاشرة مساءً

القنوات الناقلة للمباراة

المباراة القناة الناقلة

الهلال ضد ريال مدربد SSC 1 SD السعودية



تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى عبدالله المعيوف.

الدفاع خليفة الدوسري – على البليهي – جانج – سعود عبدالحميد.

الوسط جوستافو كويلار – محمد كنو – فييتو- سالم الدوسري – موسى ماريجا.

الهجوم إيجالو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى لونين.

الدفاع ناتشو، أنطونيو روديجر، ألابا، إدوارد كامافينجا.

الوسط تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

