وظائف بنك abc بنك المؤسسة العربية المصرفية في مصر لسنة 2023: شروط ورابط التقديم

وظائف المؤسسة العربية المصرفية ؛ تعلن المؤسسة العربية المصرفية من خلال موقعها الرسمي عن فرص عمل وفرص عمل للشباب الذين تخرجوا مؤخرًا من كليات إدارة الأعمال حيث يبحث العديد من خريجي كليات إدارة الأعمال الشباب عن فرص عمل مصرفية حديثة.

وتعتبر المؤسسة العربية المصرفية واحدة منها من أكبر الوكالات التي تقدم أفضل الوظائف للجميع، كما تعلن عن عدد من الوظائف للمؤهلات المتوسطة والعليا والعامة وتوضح شروط قبول هذه الوظائف والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم عليها بسهولة، معًا سنشرح كل ما يتعلق بالعمل مع شركة البنك العربي في هذا التقرير.

وأعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية على موقعه الإلكتروني عن بدء قبول طلبات المواعيد للعمل في بنك المؤسسة العربية المصرفية، الأمر الذي يتطلب العديد من الوظائف المتاحة من حملة المؤهلات العليا والثانوية والدبلوم ومن غير المؤهلين للعمل في المنطقة العربية.

شروط العمل في بنك المؤسسة العربية المصرفية

التخرج من كليات التجارة قسم محاسبة أو إدارة أعمال بتقدير عام جيد.

التدريب على الإكس المحاسبي وبعض البرامج المحاسبية الشهيرة مثل (Quickbooks-Peachtree)

القدرة على التعامل مع نظام السحب والإيداع وخصائص الكروت الذكية.

على المتقدم أن يكون على دراية تامة باستخدام الحاسب الألى.

التدريب على برامج الأوفيس وأهمها الاكسيل المحاسبي.

تحدث الإنجليزية بطلاقه للتعامل مع كافة العملاء من مختلف الدول.

على المتقدم أن يكون على دراية تامة باستخدام الحاسب الألى.

مهارات الاتصال والقدرة على كسب العميل.

إجادة المهام الإدارية بالنسبة للمتقدمين الإداريين.

الحصول علي مؤهل يلائم شغل الوظيفة الحالية.

مهارات الاتصال والقدرة على العمل ومشاركة الفريق.

ان يكون على علم باللغة الإنجليزية بنسبة 70%.

الإلتزام بقوانين العمل وتعليمات مدير البنك.

أن يكون المتقدم للوظيفة ذو خبرة أو حديث التخرج تم تدريبة في إحدى مكاتب المحاسبة الشهيرة.

الأوراق المطلوبة لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية

نسخة حديثة من ال C.V الخاص بك.

صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

استمارة فحص طبى من التأمين الصحي.

صوة من البطاقة الشخصية وتكون سارية غير منتهية.

شهادات الخبرة التي تم اكتسابها في السنوات السابقة.

وضوح البيانات الخاصة بك من أرقام التليفون والبريد الإلكتروني والعنوان.

صورة من شهادة مؤهلك الدراسي مع كتابة التقدير الخاص بك.

صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

الفيش الجنائي الخاص بالمتقدم للوظيفة.

العوائد التي يمنحها بنك المؤسسة العربية المصرفية

رواتب شهرية مميزه جدا تحدد حسب الخبرة والكفاءة المهنية فى مهام البنوك.

ترقى لأعلى المناصب للموظف المبتكر والمبدع.

عقد عمل لمدة سنتين قابلا للتجديد.

أوفر تايم.

اجازات شهرية للمغتربين من محافظات أخرى مدفوعة الأجر.

الاستقرار والأمان الوظيفي.

بدل سكن.

بدل مواصلات.

تأمين على الحياة.

رعاية طبية واجتماعية.

الخبرات المطلوبة

إجادة اللغة الإنجليزية وجميع مهارات الكمبيوتر.

إجادة وضع الخطط والبرامج.

القدرة الكافية على تحليل قرارات البنك.

مهارات تدريبية في مجال الخدمات المصرفية.

اللألتزام بجميع التعليمات القانونية التى تحكمها البنك.

الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

خبرات كافية في التخطيط الاستراتيجي.

وظائف بنك المؤسسة العربية

وظائف فى مراجعة الائتمان.

وظائف فى مخاطر التشغيل.

خدمة عملاء.

تيلر.

موظفين إستقبال.

إداريين.

سكرتارية.

مبيعات.

محاسب عام.

أفراد امن.

محاسب حديث التخرج.

تخصصات أخرى.

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