لينك التقديم علي وظائف الشهر العقاري 2023: شروط ومرتبات مجزية

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (وظائف نقل بالدرجة المالية)، يُعلن أنه تم فتح باب التقديم لشغل منصب 2023 لكتاب العدل وكتاب العدل، والشروط التي يجب على الراغبين في التقديم استيفائها والمستندات التي يجب إعدادها، ومزايا كل منصب من حيث من الراتب والحوافز والإجازات، لذلك تقدم بوابة الفجر لك كيفية التقديم والشروط والمستندات المطلوبة للوظائف العقارية الشهرية 2023.

يخضع السجل العقاري لوزارة العدل المصرية، ويخضع تعيينه لمهام وزارة العدل 2023 وينشر في جميع المحافظات. يمكنك التقديم على الوظائف والمستندات في السجل العقاري في المكان المعلن عنه، وبعد تجهيز جميع المستندات المطلوبة، انتقل إلى الخطوات التي يمكن تنفيذها على البوابة الإلكترونية للتخصص. لهيئة النشر العقاري، أو إرسال رسالة إلى إدارة المبنى الرئيسي لهيئة النشر العقاري، الطابق الرابع، مبنى وزارة العدل. يمكنك أيضًا مواكبة آخر أخبار مسابقات النشر العقاري، والتي نعرضها في هذه المقالة.

شروط التقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 2023

أعلنت وزارة العدل عن سلسلة من الشروط للمتقدمين لشغل وظائف كاتب عدل عقاري للقبول في مسابقات وظيفية جديدة. ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

المتقدم لوظائف الشهر العقاري يجب أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المتوافق مع الوظيفة التي سوف يتم التقديم عليها.

كما يجب أن يكون قام بتنفيذ الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء من التجنيد.

بالإضافة إلى أهمية إجادة استخدام الكمبيوتر.

كما يجب أن يجتاز إختبارات التقديم والمقابلة الشخصية.

إذا كان يعمل في جهة عمل أخرى يجب تقديم ما يثبت الحصول على الموافقة من جهة العمل الأخرى للإنتقال إلى مصلحة الشهر العقاري.

كما يجب أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال الوظيفة التي سوف يتقدم إليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مصلحة الشهر العقاري (وظائف نقل بالدرجة العالية)

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن يتم تجهيزها عند التقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري هذه الأوراق هي كالتآلي:

صورة من شهادة الدراسات العليا إذا كان شرط الوظيفة أن يكون متقدم لديه دراسات عليا.

صورة من شهادة إتمام أو الاعفاء من الخدمة العسكرية.

صورة من المؤهل الدراسي.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بيان الحالة الوظيفية مختوم من جهة العمل.

عدد 3 صور شخصية حديثة ملونة.

مميزات وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

بالإضافة إلى الرواتب التحفيزية في السجل العقاري، أعلنت هيئة التسجيل العقاري عن سلسلة من المزايا لمن سيتم قبولهم في أعمال التسجيل العقاري، ومن أهم ميزاتها ما يلي:

تقوم إدارة الشهر العقاري بصرف المرتبات التي يمكن أن تصل من 6000 جنيه مصري حتى 11 ألف جنيه مصري، وذلك حسب الوظيفة كما يمكن أن يكون هناك عمولات إضافية.

كما يوجد حوافز للموظفين بالشهر العقاري.

الحصول على الإجازات الشهرية والسنوية.

الحصول على التأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية.

التخصصات المطلوبة لوظائف الشهر العقاري

تم الإعلان عن مجموعة من التخصصات المطلوب ضمها بمسابقة الشهر العقاري 2023، وتم فتح باب التقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري بالتخصصات التآلية:

عامل خدمات معاونة.

مراجع مساحي.

مدخل بيانات.

مترجم.

مهندس مدني.

كاتب رابع.

مسؤول دعم فني.

مهندس حسابات.

باحث تنمية إدارية.

رابط التقديم على وظائف الشهر العقاري 2023

هناك طريقتان للتقدم لوظيفة لدى كاتب العدل العقاري، إحداهما هي إرسال جميع المستندات المطلوبة إلى النائب العام المساعد لكتاب العدل العقاري الموجود في المبنى الرئيسي. الهيئة أو التسجيل في البوابة الإلكترونية للمشاركة في مسابقة وظائف الدعاية العقارية باتباع الخطوات التالية: