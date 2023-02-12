كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة بالفيديو..الأركان والسنن المستحبة

كيفية أداء العمرة للرجال والنساء

العمرة من الشعائر المحببة لدى المسلمين،ونقدم لكم عبر الفجر كيفية آداء مناسك العمرة كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن التي سنها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي تزيد من حسنات المؤمن، وبها يقترب من الله تعالى. عند أداء العمرة مجموعة من الخطوات التي يجب على المسلم اتباعها،إن للعمرة أركانًا لا بدّ من تحقّقها والقيام بها، إلّا أنّ علماء المذاهب الفقهية الأربعة تعددت أقوالهم في تحديدها مع اتّفاقهم بأنّ الإحرام يقدّم على جميع الأعمال، وفيما يأتي بيان ذلك: وسنتحدث في هذا المقال عن هذه الخطوات بالتفصيل.

العمرة لغةً مشتقة من مصدر الكلمة «اعتمار» ومعناها «زيارة»، أما اصطلاحًا، فيُقصد بها زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ويُشار إلى العمرة بصفة عامة أنها الحج الأصغر الذي يمكن أداؤه في أي وقت من السنة، باستثناء أيام الحج، علمًا بأن الحج يختلف عن العمرة من حيث كونه ركنًا من أركان الإسلام وفريضة واجبة على كل مسلم بالغ قادر. ويمكن أداء العمرة أكثر من مرة وذلك بحيث قدرة الفرد المالية والصحية. وقد ورد في فضل العمرة الكثير من الأحاديث أبرزها ما رواه أبو هريرة عن النبي محمد ﷺ أنه قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة."

أركان وخطوات العمرة:

نقدم لكم كيفية آداء مناسك العمرة خطوة بخطوة، ونقدم لكم كل خطوة بالشرح والتفصيل:

وللعمرة ثلاثة أركان لا تتم إلى بأدائهم، وهم كالتالي:

الإحرام

الطواف

السعي

أما الإحرام، وهو النية للدخول في النسك مقرونًا بأعمال الحج أو العمرة، فيتم عند الوصول إلى المواقيت، وهي أماكن حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد أداء فريضة الحج أو العمرة:

ذا الحليفة: تسمى الآن آبار علي وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي الميقات المخصص لأهل المدينة المنورة، وكل من أتى عليها من غير أهلها.

الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والسودان وكل دول المغرب العربي ومن كان وراء ذلك.

قرن المنازل: يسمى أيضًا ميقات السيل الكبير، وهو الميقات المخصص لأهل نجد، ودول الخليج العربي وما ورائهم.

يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، وسمي الميقات بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم.



ذات عرق: هو ميقات أهل العراق وما ورائها.

وإذا وصل من رغب الاعتمار إلى الميقات، استحب له أن يغتسل ويتنظف قبل التجرد من الملابس المخيّطة وارتداء ملابس الإحرام، وهي عبارة عن إزارٍ ورداء أبيضين للرجل، بينما يمكن للمرأة الإحرام في ملابسها العادية التي تخلو من الزينة.

ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ويقوم بالتلفظ بعبارة "اللهم لبيك عمرة"، يليها تلبية النبي ﷺ وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، وذلك إلى أن يصل إلى الكعبة الشريفة، وحينها يقطع التلبية ويقصد الحجر الأسود ويحاول الاقتراب منه وتقبيله أو الإشارة إليه والتكبير إن تعذر عليه الوصول إليه.

وبعد ذلك يجعل المعتمر البيت الحرام عن يساره ويشرع بالطواف، فيطوف به سبعة أشواط مع استلام الحجر الأسود وتقبيله عند محاذاته، أو الإشارة إليه والتكبير كما ذكر سابقًا. وبعد الانتهاء من الطواف، يصلي المعتمر ركعتين خلف المقام أو في أي موضع من المسجد يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية.

وبعد الانتهاء من الطواف، يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، فيخرج أولًا إلى الصفا ويقرأ قوله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾، ثم يدعو بما تيسر رافعًا يديه ويكرر الذكر ثلاث مرات ثم ينزل ويمشي إلى المروة حتى يصل إلى المروة، ويفعل عنده ما فعل عند الصفا، ويفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط.

وعند استكمال السعي، يحلق الرجل رأسه أو يقصره، أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل.

فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته بإذن الله وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.

سنن العمرة::

ويمكن للمعتمر أداء بعض السنن أثناء العمرة تكتب في ميزان حسناته، وهي إلى جانب الأدعية المذكورة تشمل التالي:

الغسل

التطيب (قبل الإحرام)

لبس إزار ورداء أبيضين

التلبية والذكر عند الإحرام

الإحرام بعد ركعتي فريضة أو سنة وضوء ونحوه.

الرمل في الأشواط الثلاث الأولى للذكر، أي الإسراع في المشي مع تقارب الخطى.

استلام الركن اليماني.

تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة واستلامه باليد اليمنى.

الدعاء على الصفا والمروة.

محظورات الإحرام::

فيما يلي بعض من الأمور التي يبطل بها إحرام المعتمر إذا قام بها متعمدًا، ولا شيء عليه إذا كان ناسيًا أو جاهلًا:

إزالة الشعر.

إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين.

استعمال الطيب بعد الإحرام.

تغطية الرأس بشيء ملاصق للرجل.

لبس المخيط للرجل.

لبس النقاب والقفازين للمرأة.

المباشرة بشهوة.

عقد النكاح.

قتل الصيد.

مناسك العمرة للرجال

وعن مناسك العمرة للرجال، فإن ملابس الإحرام للرجل مكوّنة من إزار ورداء من غير المخيط، ويستحبّ أن يكون لونهما أبيضًا، وإذافة إلى ذلك يعتبر الاغتسال والطّيب والتنظّف من السنن المحبّب اتّباعها قبل الإحرام، وعلى المعتمر أن يقول بعد الإحرام: ” لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك”.

ومن المستحب في مناسك العمرة للرجال أنه يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.

كما يسن في مناسك العمرة للرجال الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، كما يسن الهرولة للرجال بين الصفا والمروة في السعي.

مناسك العمرة للنساء

ولا تختلف مناسك العمرة للنساء عن مناسك العمرة للرجال، إلا أن إحرام المرأة يكون بملابسها العادية ولا يجوز لها لبس القفّازين أو ارتداء النّقاب كما بيّن النبيّ عليه الصّلاة السلام حيث قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين)، وعند التحلل من الإحرام تأخذ من شعرها قيد أنملة.

وقد أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، مؤكدة أنه خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم.

وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد.

أدعية مناسك العمرة

ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

والصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن أمكن أو في أي موضع من المسجد الحرام، مع قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية

فمن السنّة للشّخص المعتمر عندما يتوجّه للصّلاة في المقام أن يبدأ بتلاوة قوله تعالى “واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، ومن السنّة كذلك أن يصلّي المعتمر ركعتين بعد إتمامه طوافه، ويستطيع بعد الصلاة أن يشرب من ماء زمزم ويلمس الحجر الأسود.