الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بحوالي 96 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.



وقال ان الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 مليون دولار.



ليصبح إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير 2023) 2.495 مليون طن منهم 1.750مليون طن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار.



وأضاف "القصير" أن ذلك ياتى في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.



مشيرا إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

