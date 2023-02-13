حالة الطقس اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 وخريطة سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وخريطة سقوط الأمطار على مختلف السواحل المصرية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين طقسا باردا فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء داخل جمهورية مصر العربية.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأوضحت "الأرصاد" في بيانها اليومي حول آخر تطورات حالة الطقس وبيان درجات الحرارة، أن الطقس سيشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد تكونا للصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة.

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

حالة الطقس وموعد انتهاء فصل الشتاء

وأوضحت الحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن فصل الشتاء بدأ فلكيا، مع حدوث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022، الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48، وينتهي الشتاء في يوم الاثنين 20 مارس 2023، 28 شعبان 1444.