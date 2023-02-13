رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى



زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة المحلة الكبرى؛ لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة كل من اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي تتبعها شركة مصر للغزل والنسيج، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدينة المحلة الكبرى.

وعقب وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا هنا اليوم على أرض المحلة الكبرى المدينة الصناعية التي تعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة، وقال: أمامنا اليوم استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، والحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، مما يدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.

فيما أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الدولة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، باعتبارها أحد دعائم الصناعات للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية العمل على تنمية صادرات هذا القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر تتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بالتسويق وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

واستقبلت شركة جاما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته التفقدية للأعمال الإنشائية لمصنع غزل (1) التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، والذي نجحت الشركة في الانتهاء من تنفيذ 95% من الأعمال المدنية له، إذ يعد أكبر مصنع غزل بالشرق الأوسط وركيزة الخطة الطموحة للدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة القطن المصري لسابق مكانته وشهرته العالمية، وهي الخطة التي بدأت بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الجمهورية الجديدة على مختلف الأصعدة التنموية.



ومن جانبه قال المهندس صلاح غبريال، الرئيس التنفيذي لشركة جاما للإنشاءات:"فخورين بدورنا في تنفيذ هذا الصرح العظيم، فلقد استطاعت جاما بالفعل خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في مشاركاتها في تنفيذ عدد من المشاريع القومية الكبرى، وفق أرقى المعايير العالمية، فنحن شركة رائدة في مجال البناء تعمل على تقديم الخدمات الهندسية وأعمال الإنشاءات ذات الجودة العالية لثلاث قطاعات رئيسية وتشمل قطاع البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية، وسيساهم المصنع الجديد والمقام على مساحة 62500 متر مربع والذي من المخطط أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن /يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، مما يعني استهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن سنويا، وزيادة الإنتاج المحلي من الغزول الرفيعة، والمنافسة محليًا وعالميًا."



وأضاف غبريال، "أننا نضع كافة خبراتنا لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، كما أننا نمتلك القدرة والكفاءة التشغيلية التي تمكنا من تنفيذ المشروعات بجودة عالية ووفقا للتوقيتات المحددة".

وبالإضافة لمصنع الغزل (1 ) قامت شركة جاما بتجديد مبنى "تدريب المدربين" الذين سيقومون بتدريب العمال على الماكينات الحديثة بمصنع الغزل والنسيج بالمحلة، كما نفذت أعمال الترميمات اللازمة لإستاد غزل المحلة بمدينة الغربية.

وفي مستهل زيارته، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، لعرضٍ تفصيليّ قدمه الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حول خطة الدولة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ حيث اشتمل العرض التقديمي على عدة عناصر تضمنت محاور خطة التطوير، والتكلفة الاستثمارية، والطاقات الإنتاجية المستهدفة، فضلا عن الموقف التنفيذي لخطة التطوير.

وخلال استعراضه لمحاور تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أوضح الدكتور أحمد مصطفى أن التطوير ينطوي بالأساس على دراسة الجدوى، التي تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لجميع الأنشطة وتشمل الغزل، والنسيج، وملابس الصباغة، والتجهيز والوبريات، وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك عنصرا مهما آخر يتمثل في تخصصية الإنتاج، كما اعتمدت خطة الدولة على دمج الشركات؛ وفي ضوء ذلك تم دمج عدد 31 شركة لتصبح 9 شركات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمصانع، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، من خلال الهيكلة الإدارية والتدريب.

وفي سياق عرضه لمحور التطوير، تطرق العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة إلى توزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات، والطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد التطوير، ثم انتقل لتوضيح الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة، والتي تشمل 65 مصنعا ومبنىً خدميا بجميع الشركات التابعة، وتضم شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي الببضا ( الببضا)، حيث إنه جار حاليا إنشاء مجمع مصانع الغزل والنسيج والصباغة بها، وكذا تنفيذ مجمع بشركة دمياط للغزل والنسيج، بالإضافة إلى تطوير مصنع غزل 2 القائم بشبين الكوم، التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، علاوة على استكمال أعمال إنشاء مصنع للنسيج ومصنع آخر للصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسج.



كما أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة البدء في تطوير مصانع التريكو التفصيل والصباغة بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، بجانب إنشاء مصنع غزل الطرف المفتوح الجديد وتطوير مصنع التريكو والصباغة بشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا.



وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لخطة تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قدم الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، لمحة تاريخية عن الشركة، باعتبارها إحدى أكبر قلاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس في مصر، وتطرق في هذا الصدد للدور الكبير الذي قامت به المرأة المصرية العاملة على مدار تاريخ الشركة جنبا إلى جنب العاملين من الرجال، لدفع عجلة الإنتاج إلى النمو في مختلف المراحل، كما عرض خطط التطوير التي تنفذها الوزارة حاليا لرفع كفاءة الشركة.

وقال الدكتور أحمد شاكر: يستحوذ مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ حيث يتضمن إنشاء خمسة مصانع جديدة، وإعادة تأهيل ثلاثة مصانع أخرى، وهي: إنشاء مصنع غزل 1، وكذا إنشاء كل من مصنع للنسيج، وتحضيرات النسيج1 و2، إضافة إلى "الصباغة"، فضلا عن إنشاء محطة للكهرباء، بينما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة وإقامة توسعات في كل من غزل 4، وغزل 6، و"التفصيل".