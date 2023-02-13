تعرف على الأجازات الرسمية والأعياد خلال 2023

يتساءل العاملون في جمهورية مصر العربية بالقطاعين "العام- الخاص" عن مواعي الأجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال العام الجاري 2023، من أجل الاستمتاع بتلك العطلات والاحتفال بها.

الأجازات الرسمية

وتوجد العديد من الأجازات الرسمية الممنوحة للعاملين في الدولة خلال 2023 والتي عتبر عطلة رسمية، أولها احتفالات عيد تحرير طابا والمقرر في الـ19 من مارس 2023 الموافق 27 شعبان المقبل.

وترصد "بوابة الفجر الإلكترونية" مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023، في السطور التالية:

عيد تحرير طابا

19 مارس 2023 الموافق 27 شعبان.

عيد شم النسيم

الاثنين 17 أبريل 2023 الموافق 26 رمضان.

أجازة عيد الفطر المبارك

يوم الجمعة 21 أبريل 2023 الموافق غرشة شوال.

أجازة عيد تحرير سيناء

ويحتفل المصريون في الـ25 من أبريل 2023 بأعياد تحرير سيناء، الموافق الخامس من شوال، والتي تعتبر أجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي.

أجازة عيد العمال

الاثنين 1 مايو 2023 الموافق 11 شوال.

أجازة عيد الأضحى المبارك

تبدأ أجازة عيد الأضحى من "يوم الوقفة" والذي يوافق 27 يونيه 2023 9 ذي الحجة، بينما يحصل العاملون على أجازة عيد الأضحى من بدياة الوقفة.

أجازة 30 يوينو

توافق ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الجمعة الموافق 12 ذي الحجة.

أجازة رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

ثورة 23 يوليو

الأحد 23 يوليو

أجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف هذا العام في الـ27 من سبتمبر 2023.

أجازة 6 أكتوبر

وتوافق أعياد القوات المسلحة بنصر أكتوبر 1973 هذا العام يوم الجمعة.