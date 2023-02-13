معايده عيد الحب للحبيب 2023 | معايده للحبيب بعيد الحب كلام رومانسي لعيد الحب

معايده للحبيب بعيد الحب 2023

معايده عيد الحب للحبيب 2023 ومعايده للحبيب بعيد الحب وكلام رومانسي لعيد الحب يقدمه الفجر لحضراتكم بمناسبة الفلانتاين داي لحبيبتك أو مراتك أو خطيبتك، عيد على إلى بتحبهم في عيد الحب بكلام رومانسي، تتزايد عمليات البحث عن كلمات عيد الحب في هذا الوقت، حيث لا يستطيع بعض الأشخاص التعبير عن مشاعرهم الخفية، مما يجعلهم بحاجة إلى رؤية رسائل عيد الحب لاستخدامها وصياغتها وفقًا لمشاعرهم ووفقًا للشخص الذي أو المتلقي له. بهذه الكلمات، لا يقتصر عيد الحب على الأزواج المخطوبين. أو المتزوجين فقط، لكنها مناسبة يمكن أن تتحول إلى مشاعر حب وتعاون لجميع أفراد المجتمع.

عبارات تهنئة بعيد الحب ومعايده عيد الحب للحبيب 2023

معايده للحبيب بعيد الحب كلام رومانسي لعيد الحب إليكم هذه العبارات للتهنئة بعيد الحب فيما يأتي:

لن أقول عيد حب سعيد لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.

عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده، أحبك يا روح قلبي.

أرسل لك همسة حب تغني لك مع لهفة قلبي التي تنادي لك وبعيد الحب تهنيك.

كل عام وحبك الأجمل يا منير شمعة سنيني، وكل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

أغلى الناس سميتك وبنص قلبي خليتك وبنظر عيني حطيتك وبرسائل عيد الحب هنيتك.

في عيد الحب أهديك سفينة ورد حمراء أشرعتها الحب والأشواق، وأسلمك سنين عمري وكل حرف كتبته من قلمي وحبري.

نزيف قلبي المشتاق الذي أضناه الوصل ولرؤيتك أمله باق.

من قلبي أريدك وربي لي يخليك وبعيد الحب يا عمري نهنيك.

فكرت أهديك في عيد الحب عيوني لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاق لك وما أقدر أشوفك حياتي.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكثر، وأشتاق لك أكثر، وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

لو كان لعيد الحب وردة فهي أنت، ولو كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكون معي.

كلمات تهنئة بعيد الحب

معايده عيد الحب للحبيب 2023 إليكم هذه الكلمات للتهنئة بعيد الحب فيما يأتي:

في عيد الحب أرسل حمامة سلام تحمل وردة غرام لأغلى وأعز إنسان.

لو أنّ الحب كلمات تكتب لانتهت أقلامي منذ زمن ولكن الحب أرواح فهل يكفيك روحي يا عمري.

أغلى الناس سميتك وبنص قلبي خليتك وبنضر عيني حكيتك وبعيد الحب هنيتك.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد الناس.

لا تدور على الرسالة، دور على قلبي اللي يحبك عيدك حب وود.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح وأقرب من نبضي ودمي وهواي.

عهد أبقى سجين الود والوعد مهما يطول البعد تبقى حبيبي.

الثلج هدية الشتاء، والشمس هدية الصيف، الزهور هدية الربيع، وأنت هدية العمر.

يا طيور السلام مري عليهم، وبعيد الحب هنيهم، وخبريهم إني أدعى لهم، وربي يحقق أمانيهم.

كلمات تهنئة جميلة بعيد الحب

إليكم هذه الكلمات الرائعة للتهنئة بعيد الحب فيما يأتي:

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك، وعلى الناس أغليتك وبعيد الحب هنيتك.

قد تكون بالنسبة للعالم مجرد شخص وقد تكون بالنسبة للشخص العالم كله.

لأني أحبك يدخل العيد علينا دخول الملوك ولأنّني أحبك يغمرني الشعور بأن عيد الحب بقلبي المملوك.

كل عام وأنت حبيبي، وكل عام وأنت بخير.

ما أجمل هذا اليوم والأجمل أن أقضيه معك، كل عام وأنت بألف خير.

حبيبي هذا اليوم هو أسعد يوم في حياتي حيث يضم عيد حبنا وعيد الحب.

كل شيء في الدنيا ممكن أن ينتهي إلّا حبك عمره ما ينتهي.

أحبك كل عيد وأنت أجمل ما في حياتي.

بالحب تسأل كيف صارت حالتي وأراك بين القلب أغلى من سأل حتى إذا نمقت شكل إجابتي تتلعثم الكلمات مني والجمل.

وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأنّ شيئًا لو أصابك أصابني، وحتى كأنّ الموت لو أتاك أتاني.

أحببتك صدفة وسأعشقك للأبد.

كلام تهنئة بعيد الحب

معايده عيد الحب للزوجة 2023 نقدم لكم هذا الكلام فيما يأتي:

ربما تعجز روحي أن تلقاك.. وعيني أن تراك.. لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

إن كان هناك ما يطلق عليه عيد الحب لك في قلبي كل يوم ألف حب.

الثلج هدية الشتاء.. والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام وأنت أسعد الناس.

في عيد الحب سأحدثك عن أشيائي العظيمة هي أنتي وبسمتك وصوتك.

أقول لك في عيد الحب كل عام وأنت سيد الحب وسيد القلب سيد العشق وسيد العمر.

حين يتحدثون عن أجمل صدفة.. سأتذكر يوم ما شوفتك.. عيد حب سعيد.

لا أحتاج عيد حب حتى أثبت لك حبي وعشقي فأنا أحبك قبله وبعده وسأظل أحبك حتى الموت.

صحيح عيد الحب هو يوم.. واحد بس حبك في قلبي.. عيد لوحده ماله نهاية.

اضحك لأن العمر فاني.. ابتسم إياك تنساني.. اضحك لأن الهنا لحظة.. ابتسم يا سهيل عشاني.

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر.

كتير قالوا أن الحب يصنع المعجزات.. وأنت حبك في حياتي معجزة.. عيد حب سعيد.

عبارات عن عيد الحب

من أجمل العبارات عن عيد الحب فيما يأتي:

لو أنّ الحب كلمات تُكتب لانتهت أقلامي، لكن الحب أرواح تُوهب.

يا طيور السلام مري عليهم وبعيد الحب هنئيهم، وأخبريهم أنّي أدعو لهم لعل ربي يُحقق أمانيهم.

الحب أن أكتفي بك، ولا أكتفي منك أبدًا.

ما دام الناس قد تراضت على أن يكون هناك يوم يذكرهم بالحب، أنا أقول بكل أريحية كل عام وأنتم بخير حبيبي.

الحب الحقيقي لا يطفئه حرمان، ولا يقتله فراق، ولا تقضي عليه أيّة محاولة للهرب منه، لأنّ الطرف الآخر يظل شاخصًا في الوجدان.

الحب الحقيقي هو اقتسام بعض نفسك مع شخص آخر أقرب إليك من نفسك.

لولا الحب ما تذوَق الإنسان سعادة الوجود، ولا انتشى بطعم الحياة.

الحب هو أعظم مدرسة يتعلّم كل عاشق فيها لغة لا تشبهها لغة أخرى.

الشوق هو ذاك الشعور المجنون الذي يدفعك لأن تجري إلى من تُحبّ لتقول له بأعلى صوتك: أنت لي رغم الحواجز والقيود، أنت لي رغم العالم كلّه.

عبارات حب للحبيب

أعذب عبارات حب للحبيب فيما يأتي:

أنت في عيوني، وأنت وطني وملاذي، وأنت ميلادي وقت حبنا.

حبك منح لحياتي وقلبي الحياة من جديد، يا من تطيب حياتي بك.

هكذا أنت الحب الباقي، وسري وعشقي وكل حياتي.

لك في قلبي بساتينٌ من الحب، تنشدُ اسمك، تتغنى بك، لتهتف قائلةً، عيد حب سعيد يا أجمل عطايا ربي.

أنت الحب الذي أغناني عن الجميع، سأبقى أحبك عمر، حبيبي كل عام وأنت تعني لي كل الحياة.

يا من سكن قلبي وجودك، كن حاضري وكن لي الماضي، فأنا أحبك أولًا، أحبك ثانيًا، أحبك ثالثًا، أحبك إلى ما لا نهاية، أحبك لآخر نفس يسكن وجـودي ولن أكتفي، يا من تسكن قلبي، ووجـودي أنا أحببتك من الوريد للوريد.

في عيونك، وطني وبلادي، وأرضي وميلادي.

لكل روح توأمها، وأنت من جئت لتُعوض روحي عن كل شتات عاشته قبلك.

تختلف أوجه الحب، لكنها تتفق عليك أنت دون خلاف.

عبارات حب للمحبوبة

أرق عبارات حب للمحبوبة فيما يأتي:

كل عام وأنتِ حبيبتي، أقولها لكِ، عندما تدق الساعة منتصف الليل، وتغرق السنة الماضية في مياه أحزاني، كسفينة مصنوعة من الورق أقولها لك على طريقتي متجاوزًا كل الطقوس الاحتفالية التي يُمارسها العالم.

ذكراك في قلبي على مر الأزمان واسمك نقشته في داخلي ما أجمل حروفه.

أنا حبك الأول والأخير، أنا طريقك الأوحد وعشقك الجميل.

أنت الندى في بادئ النهار، وأنت صوت العصافير فوق الأشجار، فأنت وطني الكبير ومكانه القلب.

حبيبتي أنتِ البراءة في روعتها، وأنتِ الجمال في سحره، وأنتِ سمو الحب بعطره الشدي، أنتِ الأمل المشرق، أنتِ الورد التي ترطبه قطرات الندى، أنتِ القمر الحالم يتهادى في ليالي الصيف يضيء المدى، أنت ِالأحلام الطفولية هدية للأرض من رب السماء، لكِ سحر يسلب القلوب.

أليس من حقّنا اللّجوء إلى قلبٍ نحبه؟ وأنا لقلبكِ أوّل وآخر اللاجئين.

الفراغات التي بين أصابعي خُلقَت لتكملَها أصابعكِ أنتِ فقط.

أنا القلب الذي يبتسم للنجمة الخافتة في عينيكِ بينما العالم منشغل بالقمر.

أحبكِ لأنّك ذاتي، وكمال حياتي، وأشيائي الثمينة، ومنبع ابتسامتي، وأسراري الجميلة التي لا تُحكَى جهرًا.

أحبُّ فيك حتى ما لا تُحبينه أنتِ في نفسك.

حبيبتي… لا تسأليني عن الندى، فلن يكون أرق من صوتك، ولا تسأليني عن وطني، فقد أقمته بين يديكِ، ولا تسأليني عن اسمي، فقد نسيته عندما أحببتك.

قد ضلّ قلبي فقولي لي كيف أهديه سوى بحبّك يا بوصلة النساء أجمعين.

شعر في عيد الحب

من أجمل القصائد التي تُقال في عيد الحب ما يأتي:

البَينُ جَرَّعَني نَقيعَ الحَنظَلِ

وَالبَينُ أَثكَلَني وَإِن لَم أُثكَلِ

ما حَسرَتي أَن كِدتُ أَقضي إِنَّما

حَسَراتُ نَفسي أَنَّني لَم أَفعَلِ

نَقِّل فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِنَ الهَوى

ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ

كَم مَنزِلٍ في الأَرضِ يَألَفُهُ الفَتى

وَحَنينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنزِلِ

وما الحب إلا صورة أزلية

لها في قلوب العالمين منازل

يعيش مع الإنسان في كل لحظة

وتجري له في كل قلب جداول

وليس بمحتاج لعيد وحفلة

فما تصنع الحب العميق المحافل

سألت عن الحب العميق فقال لي

حبيبك يعطيك الذي أنت سائل

لديه عن الحب العميق حكاية

يطيب بها قول ويصدق قائل

فقلت له أحسنت إن أحبتي

لديهم ينابيع الهوى والمناهل

هو الحب عيد دائم في قلوبنا

أواخره تحلو وتحلو الأوائل