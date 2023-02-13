عاجل.. الهلال يغري ميسي بـ "عرض مجنون" | ميسي لا يمكنه الرفض بعد الآن "مليار"

مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل يصر على التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن تجهيز الهلال، عرضا جديدا لميسي. بعد أن رفضت الأسطورة الأرجنتينية العرض الأول.

وميسي البالغ من العمر 35 سنة، والذي ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2023، رفض عرضًا من الزعيم الهلالي، بقيمة 250 مليون يورو "مليار ريال سعودي"؛ حيث يفضل الانتقال إلى الأرجنتين أو الدوري الأمريكي.

وكشف جاليتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الإدارة الهلالية، تحاول إغراء ليو، بـ "ضعف" راتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر.

ورونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو "804 مليون ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

وأعلن الإعلامي الرياضي، أن عرض الهلال الجديد لـ "ميسي"، يُقدر بـ400 إلى 450 مليون دولار، أي 419 مليون يورو تقريبًا، ما يُقدر بـ1.7 مليار ريال سعودي، في الموسم الرياضي الواحد.