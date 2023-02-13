يلا شوت ليفربول ضد إيفرتون liverpool vs everton | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 13-02-2023 في الدوري الانجليزي

مباراة ليفربول وإيفرتون وستجري المواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الـ23. تجمع مباراة ليفربول وإيفرتون فريق ليفربول صاحب المركز العاشر ضد فريق إيفرتون صاحب المركز الثامن عشر. تعرف في المقال التالي على تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وموعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدول العربية.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر

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تقام مباراة ليفربول وايفرتون بتاريخ 2023 13 فبراير، حيث يلتقي الفريقين على ملعب الانفيلد الخاص بفريق ليفربول، لذا تعرف معنا على موعد مباراة ليفربول وايفرتون في الدول العربية:

مصر: العاشرة مساءً.

السعودية: الحادي عشر مساءً.

الإمارات: الثاني عشر مساءً.

بلاد الشام: الحادي عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس التي تستحوذ على حقوق (Rights) بث مباريات الدوري الإنجليزي، لذلك تعرف معنا على تردد القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول:

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تشكيلة فريق ليفربول

يواجه المدير الفني لفريق ليفربول السيد يورغان كلوب خصمًا عنيدًا الليلة، وذلك على ملعب الانفيلد ويرجح أن يبدأ المباراة بخطة 4-3-3، لذا تعرف معنى على تشكيل مباراة ليفربول وايفرتون:

الحارس: اليسون بيكر.

الدفاع: ارنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون.

الوسط: الكنتارا، هيندرسون، جاكبو.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ايليوت.

أين يمكنني مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون؟

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، وقناة bein 4k.

من هو حكم مباراة ليفربول وإيفرتون؟

يقوم بتحكيم مباراة ليفربول وإيفرتون السيد سيمون هوبر.

ما اسم ملعب مباراة ليفربول وإيفرتون؟

تقام مباراة ليفربول وإيفرتون على استاد الانفيلد.

ختامًا تعرفنا على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة للقاء التي تمكنك من مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون الليلة، كما قدمنا لك أيضًا تشكيل فريق ليفربول الإنجليزي الذي سيواجه به فريق ايفرتون اليوم الأحد.

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