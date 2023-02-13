بث مباشر ليفربول اليوم LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم بث مباشر يلا شوت MO SALAH

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم على تويتر سيقوم إيفرتون برحلة قصيرة عبر ستانلي بارك لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في ديربي ميرسيسايد الثاني للموسم مساء الإثنين.

لم يكن هناك الكثير من الإثارة لكلا الناديين بشأن هذا الموسم، لذلك يمكن أن تكون هذه المباراة نقطة انطلاق لبدء حملة الفريق الواحد.

لا يزال ليفربول في المباراة مرشحًا كبيرًا، ولسبب وجيه، نظرًا لأنه خسر مرة واحدة فقط من آخر 25 ديربيًا أجريت على ملعب آنفيلد.

ومع ذلك، فإنهم في شكل مماثل لهزيمة الديربي الوحيدة السابقة على أرضهم منذ مطلع الألفية، في عام 2021.

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خلال ذلك الموسم، كان إيفرتون واحدًا من ستة فرق تغلبت على ليفربول على ملعب أنفيلد على التوالي، حيث أنهى مسيرة ليفربول التي استمرت 22 عامًا دون هزيمة على النصف الأزرق من ميرسيسايد على أرضه.

فريق يورغن كلوب في حالة سيئة الآن في عام 2023، ولم يفز بعد بمباراة في الدوري منذ مطلع العام.

أربع مباريات حتى الآن في عام 2023 لم تسفر عن نقطة واحدة فقط للريدز حيث يتأخرون في المركز العاشر، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الكأس المحلية التي فازوا بها الموسم الماضي.

كما أنهم لم يسجلوا أي أهداف في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، وكان من بينها التعادل السلبي مع تشيلسي على ملعب آنفيلد - وهي المرة الأولى التي يفشلون فيها في التسجيل على أرضهم في 33 مباراة بالدوري.

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في مواجهتهم الأخيرة، الفوز 3-0 على ولفرهامبتون واندرارز، بدا أنهم يلقيون بظلالهم على الفريق الذي كان قريبًا بشكل مؤلم من تحقيق رباعي غير مسبوق قبل أقل من 12 شهرًا.

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ومع ذلك، جاء فوز إيفرتون الأخير هنا أمام حشد من الناس في عام 1999، لذلك هناك كل فرصة أمام ليفربول لاستخدامه كمنصة للبناء عليها إذا حققوا الفوز المتوقع منهم.

ولكي يحدث ذلك، سيحتاجون إلى تحسين أدائهم من المباراة العكسية في جوديسون بارك في وقت سابق من الموسم.

تعادل الفريقان دون أهداف، لكن ليفربول كان محظوظًا بالتعادل بفارق نقطة واحدة، بعد إلغاء هدف كونور كوادي بسبب نداء تسلل صعب للغاية، بفضل مساعدة حكم الفيديو المساعد.

كانت تلك النتيجة هي المرة الثانية عشرة التي تنتهي فيها هذه المباراة بنتيجة 0-0 - وهي أكبر نسبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيكون إيفرتون أكثر من سعيد بنتيجة مماثلة هنا حيث يلتقي الجانبان مرة أخرى، مع كل نقطة حاسمة في معركتهما من أجل البقاء.

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