مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شوت

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون، بث مباشر اليوم الاثنين، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، الذي يقام على ملعب أنفيلد، بحضور الآلاف من جماهير الفريقين.

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون، التي تبث على الهواء مباشرة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والسودان وليبيا، التاسعة بالمغرب والجزائر وتونس والثانية عشر بالتوقيت المحلي. الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين.

وتنطلق هذه المواجهة المرتقبة في الدوري الممتاز أيضًا في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، السعودية وقطر والعراق ولبنان والكويت وسوريا والأردن، حيث تحظى مثل هذه المواجهات باهتمام واسع من الجمهور.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، في وقت يمر فيه ليفربول بموقف صعب في الدوري المحلي، على عكس المستوى المتميز الذي قدمه لاعبيه في دوري الأبطال، لكنهم تركوا الكأس.

ويظهر الدولي المصري محمد صلاح مجددًا مع فريقه ليفربول الذي يعاني هذا الموسم، خاصة بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ، في مفاجأة كبيرة أثرت بشكل كبير على مكانة الفريق في المسابقة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون

اضغط علي بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون

ويحتل ليفربول حاليا المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن توتنهام المصنف الخامس وهو ما يهدد بشكل كبير مشاركته في البطولات الأوروبية المقبلة.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون

ومن بين 20 مباراة في الدوري، تمكن ليفربول من الفوز بثماني مباريات فقط، وتعادل أربع مرات، لكنه خسر 10، وهو ما يعني انخفاضًا واضحًا للغاية في مستوى اللاعبين هذا الموسم دون الوصول إلى سبب مقنع حتى هذه اللحظة.

ويحتل أرسنال صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي منافسه الأول أمام يونايتد الذي يملك 46 نقطة خلفه نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع بسلسلة من المسابقات القوية في الدوري.

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