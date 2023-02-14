مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار بجامعة ميشيغان الأمريكية

أفادت الشرطة الأمريكية، مقتل 4 أشخاص، جراء حادث إطلاق نار داخل جامعة ميشيغان الأمريكية، بينهم مطلق النار.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية؛ لتحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة ميشيغان.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة، في تغريدات عبر تويتر، إن "طلاب جامعة ميشيغان طُلب منهم الاحتماء في أماكنهم".

وأوضحت الشرطة أن "البحث عن مشتبه به فور إطلاق النار على الحرم الجامعي مستمر".

وأضافت: "يعتقد أن المشتبه به يسير على قدميه الآن. ويجب أن يستمر الأفراد داخل وخارج الحرم الجامعي في الاحتماء في مكانهم. والشرطة ستواصل البحث".

وكانت الشرطة تلقت بلاغات عن إطلاق طلقات بالقرب من "بيركي هول" في حرم "إيست لانسينج"، نحو الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة سقوط 3 قتلى على الأقلّ و5 جرحى برصاص المسلّح.

وقالت شرطة الجامعة في تغريدة على تويتر: "لدينا 3 وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك 5 ضحايا نقلوا إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنّ المشتبه به فرّ من المكان وقوات الأمن تلاحقه لإلقاء القبض عليه.

ولا تزال أمريكا تعاني بشكل مستمر من حوادث إطلاق النار التي ترتكب لأسباب مختلفة، وعلى إثر ذلك وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين بحظر البنادق الهجومية، أو رفع الحد الأدنى لسن شرائها إلى 21 عاما.

وكان الكونجرس أقر حظرا لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر عالية السعة عام 1994، لكن المشرّعين لم يجددوه عام 2004، وعلى إثر ذلك ارتفعت مبيعات الأسلحة.