لدعم متضرري الزلزال.. مغادرة طائرة مساعدات سعودية ثامنة إلى سوريا

غادرت مطار الملك خالد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة متوجهة إلى مطار حلب الدولي، والتي تحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طنًا و322 كيلوغرامًا.

جاء ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.