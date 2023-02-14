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قصة عشق: مسلسل اخوتي الحلقة 2 كاملة مترجمة HD على ايجي بست EgyBest

الفجر الفني
مسلسل اخوتي االحلقة
مسلسل اخوتي االحلقة 2 كاملة مترجمة HD

مسلسل اخوتي الحلقة 2 على قناة أي تي، حيث أن مسلسل اخوتي عرض لأول مرة في 20 فبراير 2021،حيث أن مسلسل مسلسل اخوتي ونشطت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بحثا واسعًا عن موعد مسلسل اخوتي حيث احتلت الحلقة الماضية 2 من المسلسل المرتبة الخامسة على قائمة مقاطع الفيديو الأكثر رواجًا على YouTube لعام 2023،وسنوفر لكم رابط مشاهدة مسلسل اخوتي إلى اللغة العربية بعد أن يبث ان على قناة اي تي في التركية.

مسلسل إخوتي هو أحد أبرز الأعمال الفنية التركية الحديثة التي إنتشرت وحقق العمل مشاهدات كبيرة جدًا لأنه قدم ممثلين مسلسل الاخوات عمل فني ودرامي رائع شارك فيه نخبة من الفنانين الأتراك ممن كان لهم أعمال فنية سابِقة ناجحة، وهذا ما جعل الإقبال على مشاهدة أبطال مسلسل أخوتي، ومن أشهر المسلسلات التركية التي تحوي في أحداث العديد من الأحداث المشوقة شخصيات مسلسل اخوتي الأبطال اعمارهم الحقيقية.

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لمشاهدة مسلسل اخوتي الحلقة 2 مترجمة “أضغط هنا

لمشاهدة مسلسل اخوتي الحلقة 2 مترجمة “أضغط هنا

أدوار ممثلين مسلسل اخوتي

  1. الممثل التركي جليل نالجكان والذي قام بتجسيد دور عاكف أتاكول.
  2. الممثلة أهو ياغتو والتي قامت بتجسيد دور سوزان مانياسلي.
  3. الممثل كونيت ميتي والذي قام بتجسيد دور أورهان إرين.
  4. الممثل فاديك سيفين أتاسوي والذي قام بتجسيد دور سينجول إرين.
  5. الفنان هاليت أوزجور ساري والذي قام بتجسيد دور قادر إرين.
  6. الفنان يجيت كوجاك والذي قام بتجسيد دور عمر ارين.
  7. الممثلة سو بورسو يازجي كوسكيون قامت بتجسيد دور آسيي إرين.
  8. الممثلة أيلين أكبينار قامت بتجسيد دور إميل إرين.
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