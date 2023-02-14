مصلحة الضرائب تعلن عن مواعيد وأماكن تواجد حملة السيارات المقدمة لخدمة الدعم الفني للممولين

تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف محافظات الجمهورية.



وستتواجد السيارات هذا الاسبوع أيام الأربعاء والخميس 15و16 فبراير 2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء بالمحافظات التالية :

محافظة الجيزة: 58 ش الزمر العمرانيه الهرم.

محافظة الأسكندرية : الغرفة التجارية بمحطه الرمل.

محافظة القليوبية: أمام مأمورية بنها (قيمة مضافة ) شارع فريد ندا أمام إستاد بنها الرياضي.

محافظة الشرقية: شارع المحافظة ببرج صيدناوي بجوار شركة we بجوار بي تك الدور الرابع.

محافظة السويس: شارع عمر - شارع عثمان - شارع أبوبكر شارع جامعة السلام.

محافظة سوهاج: سوهاج ش أحمد ماهر.

محافظة الإسماعيلية: دوران رضا بجوار الإستاد مأمورية الإسماعيلية أول فوق إسحاق العطار.

محافظة أسيوط: أمام مبنى المحافظة.

محافظة الغربية: ش الجيش أمام صيدناوي.

محافظة الدقهلية: بجانب مبنى المحافظة بالمنصورة.

محافظة دمياط: دمياط القديمة.

محافظة البحر الأحمر: الغردقة – شارع شيراتون.

محافظة البحيرة: دمنهور – ميدان الساعة.

محافظة القاهرة:

الأربعاء 15 فبراير 2023: شارع شريف تقاطع شارع راغب حلوان أمام ماكدونالدز.

الخميس 16 فبراير 2023 : أمام حريه مول المعادي.