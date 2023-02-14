مباراة بايرن ميونخ مباشر bein sport مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت

بين سبورت مباراة بايرن ميونخ مباشر يلا شوت

تابع بث بين سبورت مباراة بايرن ميونخ مباشر يلا شوت اليوم بدوري أبطال أوروبا، تستحوذ المباراة المقررة على استاد “حديقة الأمراء” على اهتمام كبير حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية من أجل مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كونها تجمع بين اثنين من الفرق، التي حظيت بترشيحات قوية للفوز باللقب قبل بداية البطولة هذا الموسم.

ويتصدر كل من سان جيرمان والبايرن جدول مسابقة الدوري المحلي في بلده، ولكن الفترة الماضية شهدت ظروفا متباينة لكل منهما في مسيرته المحلية ما ضاعف من حجم الإثارة المتوقعة قبل المواجهة المرتقبة بينهما على بطاقة التأهل لدور الثمانية الأوروبي، تابعو معنا مباراة بايرن ميونخ مباشر bein sport.



وفيما حافظ سان جيرمان على صدارته للدوري الفرنسي، بفارق 5 نقاط أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني، تعرض الفريق لأكثر من هزيمة منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي في يناير الماضي بعد فترة توقف بسبب كأس العالم.

وكانت آخر هذه الهزائم أمام موناكو بالدوري أمس الأول السبت، كما خرج الفريق قبلها بأيام قليلة من دور الـ16 لكأس فرنسا بالهزيمة أمام مارسيليا.

مباراة بايرن ميونخ مباشر bein sport

بعدما كان مقررا أن تصبح المباراتان أمام مارسيليا وموناكو اختبارا جيدا للفريق من أجل الاستعداد المعنوي والبدني والفني قبل مواجهة بايرن، تلقى الفريق صدمتين متتاليتين قبل مواجهة البطل الألماني.

وفي المقابل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت، جاء استئناف الموسم الكروي في ألمانيا، بعد فترة توقف طويلة بسبب مونديال 2022 والعطلة الشتوية، مثيرا للجدل بالنسبة لبايرن ميونخ حيث تعادل الفريق في 3 مباريات متتالية بالدوري الألماني، وبنتيجة واحدة.

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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء، وتسببت هذه التعادلات في تقليص الفارق مع يونيون برلين صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة إلى نقطة واحدة ومع بوروسيا دورتموند إلى 3 نقاط بعدما حقق كل من يونيون برلين ودورتموند 5 انتصارات متتالية مقابل فوز بايرن في آخر مباراتين خاضهما بالمسابقة خلال الأيام القليلة المقبلة.



واستعاد بايرن اتزانه في الوقت المناسب قبل مواجهة سان جيرمان، ولكنه ما زال يفتقد عناصر مهمة للغاية في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة اليوم، والتي تمثل تحديا بين طموح سان جيرمان، الذي لم يفز بلقب دوري الأبطال من قبل، وخبرة بايرن الذي توج باللقب 6 مرات سابقة.

وتتمثل العناصر الغائبة عن بايرن بهذه المباراة في كل من المهاجم السنغالي ساديو ماني وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير والمدافعين نصير مزراوي ولوكاس هيرنانديز.

ويمثل مزراوي وهيرنانديز اثنين من العناصر المهمة للغاية ولكن الفريق نجح في تعويض غيابهما بالتعاقد مع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

ويمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: نونو مينديش – سيرجيو راموس – ماركينيوس – أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي – دانيلو بيريرا – فيتور فيريرا.

الهجوم: نيمار – ليونيل ميسي – كارلوس سولير.

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تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: ألفونسو ديفيز – ماتيس دي ليخت – دايوت أوباميكانو – جواو كانسيلو.

خط الوسط: سيرج جنابري – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – ليروي ساني.

الهجوم: توماس مولر – تشوبو موتينج.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات الشامبيونزلييج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

