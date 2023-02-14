يوتيوب مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر تويتر

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يوتيوب تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. يستضيف ملعب بارك دي برينس مباراة القمة من الدور السادس عشر بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وستنطلق أحداث المباراة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة. الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

مواجهة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ هي إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020، ويمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر والتي انتهت بتتويج بايرن ميونيخ باللقب بعد فوزه على الفريق الباريسي بهدف نظيف، وبالتالي تمنحك كرة القدم دائمًا فرصة لاستعادة الاعتبار والانتقام، فهل يستغل النادي الفرنسي هذه الفرصة ويحقق النصر على النادي الألماني، أم سيستمر التفوق الألماني اليوم؟ هذا ما سنجيب عليه اليوم في مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر يوتيوب، وصل نادي بايرن ميونخ إلى الدور السادس عشر بعد أن تصدّر مجموعته الثالثة برصيد 18 نقطة كاملة، حيث تواجد نادي برشلونة الإسباني ونادي إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى التشيكية فيكتوريا بلزن، وعلى الرغم من قوة المركز الثالث. المجموعة، استطاع المنتخب البافاري الفوز على جميع المنافسين وسجل 18 هدفا مقابل هدفين فقط دخلوا الشباك.

حيث أنه من المنتظر أن يتم انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفلسطين، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قد نجح فريق بايرن ميونخ الألماني، في التأهل إلى هذا الدور بعد تصدره ترتيب مجموعته برصيد 18 نقطة، بينما تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما احتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 14 نقطة.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر يوتيوب عبر موقعنا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ؟

تردد قناة idman الأذربيجانية: 11169،

ومعامل الاستقطاب أفقي،

معدل الترميز 20400.

القمر الصناعي Azer space 46ْ E.

تردد Ard Das Erste HD الألمانية: 11493، معامل الاستقطاب أفقي، أما معدل الترميز فهو 22000، على القمر الصناعي Astra 19.2ْ E.

تردد قناة ZDF الألمانية: 11836، معامل الاستقطاب أفقي، أما معدل الترميز فهو 27500، على القمر الصناعي Astra 19.2ْ E.

تردد قناة AZ الفضائية:11169، معامل الاستقطاب أفقي، أما معدل الترميز فهو 27500، على القمر الصناعي Azer space 46ْ E.

تردد قناة IRIB TV3 الفضائية:11900، أما معامل الاستقطاب فهو عمودي، أما معدل الترميز فهو 27500.

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3507

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر يوتيوب في المقابل، وصل باريس سان جيرمان إلى الدور السادس عشر بعد أن حل في المركز الثاني في مجموعته الثامنة التي يتواجد فيها بنفيكا ويوفنتوس ومكابي حيفا. وأحرز باريس 16 هدفا خلال تلك المباريات فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.

لعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ 11 مرة، كانت جميعها في دوري أبطال أوروبا، وتفوق فيها النادي الباريسي بعد فوزه 6 مرات، مقابل 5 انتصارات للنادي الألماني، بينما لم ينته أي لقاء بين الفريقين. التعادل.

وعلى ملعب برينس بارك، سبق للنادي الفرنسي أن فاز على بايرن 4 مرات، مقابل خسارة واحدة كانت في أبريل 2021.

فيما يعود اللقاء الأخير بين الفريقين إلى أبريل 2021، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى ذلك اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

تُذاع مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، اليوم، على القناة الرياضية الأولى، بي إن سبورت، بتعليق المعلق الرائع حسن العيدروس.