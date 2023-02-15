أسعار الريال السعودي بالبنوك بداية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الريال السعودي بالبنوك استقرار في بداية تعاملات اليوم الاربعاء بالبنوك ؛ ليسجل في المتوسط 8.13 جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي بداية تعاملات اليوم بالبنك:

وسجل سعر الريال السعودي 8.15 جنيه للشراء و8.16 جنيه ببنوك كلا من الاهلي ومصر والتجاري الدولي.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر وقطر الوطني وكريدي اجريكول نحو 8.07 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.



أسعار "الدولار" بداية تعاملات اليوم بالبنوك تكسر مستويات 30.60

استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم، بعدما شهدت خلال الايام الماضية منذ بداية الاسبوع بالبنوك ارتفاعات قروشا لتكسر مستويات 30.60 جنيها.

اسعار الدولار بالبنوك بداية تعاملات اليوم:

وجاءت أسعار “الدولار” بالبنوك اليوم الاربعاء 15 فبراير 2023، مستقرة حيث سجل الأتي:

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي، استقرار عند 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك الاهلي:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك مصر:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك مصر، استقرار عند 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار بمصرف ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك بمصرف ابو ظبي الاسلامي، استقرار عند 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك جريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك كريدي أجريكول مصر، استقرار عند 30.52 جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك:

سجل سعر الدولار اليوم ببنك ميد بنك، استقرار عند 30.52 جنيه للشراءو30.62 جنيه للبيع.