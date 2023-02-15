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لينك تحميل: عمرو دياب بطمن عليك mp3 الجديدة دندنها.. بالكلمات

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عمرو دياب بطمن عليك
عمرو دياب بطمن عليك mp3

عمرو دياب بطمن عليك mp3، طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة "بطمن عليك" على خدمة ويب الجوال الشهيرة في مصر تزامنا مع احتفالات عيد الحب 2023، وتصدرت بطمان عليك عمرو دياب المخططات على جوجل.

"باتمان عليكم" عمرو دياب هي أحدث أغنية لهضبة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، مختلطة وأتقان رقميًا لأمير محروس.

ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب مقطعًا من الأغنية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع تعليق: "استمع لأغنية عمرو دياب الجديدة بطمان عليك حصريًا في عيد الحب".

بطمن عليك كلمات

كلمات اغنية بطمن عليك عمرو دياب

انا بطمن عليك مش عايز حاجة منك
غير بس انك ترد انت كويس بجد
مش ناقصك اي حاجة مش ناقصك اي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد
بالقلب انا بسلم مادام عز السلام بالايد

مش بحكي عن الرجوع
مش دة الكلام ولا دة الموضوع
انا بس بطمنك مهما يحصل ما بينا
في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين
طيب نروح من بعض فين
مش انا اللي هفكرك
انا عايزك تبقى عارف انا لسة بقدرك

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد
بالقلب انا بسلم مادام عز السلام بالايد

حفل عمرو دياب بالسعودية

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا كبيرًا في العاصمة السعودية الرياض، وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا كعادة حفلات الهضبة في الدول العربية، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.

آخر أعمال عمرو دياب

يذكر ان آخر أعمال الفنان عمرو دياب هي أغنية «سينجل»، التي طرحت في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

اغنية عمرو دياب - بطمن عليك MP3 - من البوم سنجلات لينك التحميل “من هـنـا

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