الرئيس التنفيذي لـ "كونتكت ": تمويلات الشركة ارتفعت لـ 11.4 مليار جنيه خلال 2022

أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة عن نتائج الأعمال المجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 33 و44% على التوالي.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة سنوية 10% ليسجل 511 مليون جنيه خلال عام 2022، بينما ارتفع صافي الربح المعدل بمعدل سنوي 21% إلى 609 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وصافي الربح المعدل هو صافي الربح بعد استثناء تأثير المعيار المحاسبي الجديد الخاص بالإيجار والاستثمارات في التكنولوجيا وتأثير خصم المخصصات على ضريبة الدخل ومخصص الخسائر الائتمانية المحتملة وتأثير أحد المخصصات المتعلقة بأنشطة التأمين على الحياة.

وخلال عام 2022، شهد نشاط التمويل نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 61% إلى 11.4 مليار جنيه خلال عام 2022، مدعومةً بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل رأس المال العامل وتمويل شاحنات النقل والتمويل العقاري.

وقال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة،أن أداء المجموعة في 2022 يجعلنا نشعر بالفخر بأدائنا خلال العام الماضي الذي يعد نقلة نوعية، رغم الرياح المعاكسة، مؤكدًا علي تثقته وتفائله بعام 2023.

وتابع زعتر: أن القدرة على الاستمرارية والمناورة في الأوقات العصيبة هي المقياس الحقيقي لصحة ووضوح رؤية المجموعة وحسن إدارتها.

أاشار الرئيس التفيذي لـ" كونتكت " إلي أن الأداء المميز لقطاع التمويل يأتي نتيجة دراسة مستمرة للسوق واستخدام أحدث وسائل تحليل البيانات الذي قاد لتطوير منتجات جديدة على الدوام مثل منتج التمويل الأخضر وتمويل التعليم والأثاث على صعيد التمويل الاستهلاكي، وأيضا تطوير حلول مالية مبتكرة ساعدت في تمويل رأس المال العامل مثل تعاون شركة التخصيم مع "توثبيك" لخدمة أطباء الأسنان أو مع "وان أوردر" لخدمة قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرًا إلي أن كل هذا لم يكن ممكنا لولا أيماننا بكفاءات أبناء المجموعة واستثمارنا في رأس المال البشري منذ البداية".

كما قال زعتر، أن كونتكت تقدم حلول مالية وتأمينية متنوعة وكبيرة تلبي الاحتياجات المالية لمختلف للأفراد من مختلف الطبقات وكذلك الأنشطة الإنتاجية، ملفتاُ، أن محفظة كونتكت تضم أنماط مختلفة من التمويل الغير مصرفي مثل التمويل الاستهلاكي والعقاري والتأجير التمويلي والتخصيم بجانب منتجات التأمين المتنوعة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت ": أن شركتا التأمين التابعتان للمجموعة أظهرتا قدرة عالية على مواكبة التحديات التي يشهدها السوق والمنافسة بقوة وثبات بمواجهة شركات عالمية ومحلية عريقة في المجال عن طريق ابتكار منتجات متطورة تواكب احتياجات السوق، فتنوعت الوثائق التي تقدمها الشركتان لتغطي التأمين الفردي والجماعي، كما تم الأستثمار في تغيير المفهوم السائد عن التأمين ونشر الوعي بثقافة التأمين لأنها ما زالت غير منتشرة بمصر، موضحًا أن تنوع الوثائق التي تقدمها الشركتان مثل: حماية المسكن والتأمين على المشروعات الصغيرة والتأمين الطبي وتأمينات الحياة ووثيقة ثروة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مؤكدًا أن هذا الصندوق يهدف بصفه خاصه إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه يتم إضافته في حساب العميل".