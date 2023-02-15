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حكاية فوز الزمالك 14-0 على فريق إنجليزي (صورة)

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية، حكاية فوز نادى المختلط " الزمالك حاليًا"، على فريق إنجليزي بنتيجة 14-0 عام  1928.


وفاز المختلط ( الزمالك) يوم 23 أكتوبر عام 1928 على إحدى الفرق البريطانية بنتيجة كبيرة 14-0.

وشهدت هذه المباراة تسجيل 3 لاعبين من نادي الزمالك 14 هدفًا، وهما جمال البرنس وحسين حجازي والسيد أباظة.

الزمالك 

تفاصيل فوز الزمالك على فريق إنجليزي 14-0 عام 1928

 

وسجل أهداف الزمالك في المباراة كلا من:-

جمال البرنس (٧ أهداف)، حسين حجازي (٤ أهداف)، السيد أباظة (٣ أهداف).

 

ودخل نادي الزمالك بـ تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد رستم

خط الدفاع أحمد سالم، محمود سالم، عبد السلام حمدي، أمين صبري.

خط الوسط: عبد الحليم حسان، عبد الحميد محرم، السيد أباظة، جمال البرنس، حافظ كاسب.

في الهجوم: حسين حجازي

وكان بطل الميدان (نجم المباراة)  اللاعب جمال البرنس، وقد استعان به نادي المختلط من نادي الأوليمبي المصري بالإسكندرية  (وهو يظهر في أقصى يسار الصورة المرفقة)، وكان أحد نجوم المنتخب المصري لكرة القدم في أولمبياد أمستردام بهولندا عام ١٩٢٨ ( التي انتهت في شهر يونيو ١٩٢٨، أي قبل هذه المباراة بأربعة شهور ).

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