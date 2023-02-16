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أسعار الذهب اليوم في مصر..التراجعات مستمرة

الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعت سعرية ووصلت  إلى مستويات متدنية متأثرة بتراجع سعر أوقية الذهب عالميا، حيث تراجع سعر عيار21 إلى مستويات اقل من 1700 جنيه لاول مرة منذ شهر تقريبا.

 

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 16 فبراير 2023:

وقد سجلت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاتي 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24  سجل 1937 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1695 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1452 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 13560 جنيها.

 

أسعار الذهب عالميًا تستعيد بعض الزخم: 

استعادت أسعار الذهب بعض الزخم يوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجددا أبقت على توتر المستثمرين.

 

  ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1840.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير كانون الثاني يوم الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1850.20 دولار.

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