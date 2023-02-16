عاجل.. استغاثة من أحد المواطنين: "شركة تابي - tabby نصبت عليا"

استغاث أحد المواطنين بموقع "الفجر"، لتوصيل صوته إلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك والبنك المركزي المصري، بعد أن قام تطبيق "تابي" - tabbyبالنصب عليه من خلال منصة نون للتجارة الإلكترونية، والتي دخلت في شراكة استراتيجية مع التطبيق لتقسيط قيمة أي منتج على 4 أقساط دون فوائد.

ويروي المواطن المنصوب عليه، ويدعي "ص.ب"، إنه قام بشراء جهاز لاب توب من منصة نون – noon بقيمة 7700 جنيه واختار ان يتم التقسيط من خلال تابي معتقدًا أنها خدمة تابعة لمنصة نون للتجارة الإلكترونية، وفوجئ بخصم دفعة مقدمة بقيمة 1918 جنيه.

مواطن: “تابي نصب عليا”

بعد ذلك قام المواطن بإلغاء الطلب بعد ساعة من طلبه، نتيجة لظهور عرض أفضل أمامه، حيث أن المنتج لم يصله بالفعل، وعند مطالبته منصة نون - noon بإرجاع المبلغ قالت إنها قامت بتحويله لمنصة تابي وأبلغته بالتواصل معهم عبر الإيميل حيث أنه ليس لهم مكتب في مصر ولكن مقرهم في الإمارات، وبعد التواصل، أكدت شركة تابي أنها سترد المبلغ في خلال 5 أيام عمل ولكن في خلال 15 يوم لم يرد المبلغ ولكن فوجئ العميل بخصم القسط مرة أخرى بدلا من رده من بطاقته الائتمانية بقيمة 1918 جنيه رغم أن التقسيط على 4 أشهر وعند الرجوع لشركة تابي قامت برد قسط واحد ولكنها تنصلت من القسط الأخر، وطالبت العميل بشهادة بنكية تؤكد حصولها على المبلغ وهو ما قام بتقديمه فعليًا ولكنهم إلى الأن لم يقوموا برد المبلغ.

مسئولية منصة نون - noon للتجارة الإلكترونية

ورغم أن نون هي من قامت بعقد الشراكة مع تابي ليكون وسيلة تقسيط للمنتجات على المنصة، وأنها مسئولة قانونيًا عن رد المبالغ للمستخدم في حالة إلغاء الطلب إلا أنها مخالفة لكل قوانين وقواعد التجارة وحماية المستهلك تنصلت من إرجاع المبالغ من شريكتها شركة تابي وتنصلت هى الأخرى من إرجاع أية مبالغ للعميل، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

من هي شركة تابي - tabby الناشئة؟

شركة تابي هي إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الناشئة التي انتشرت فى الفترة الأخيرة تحت شعار "اشتري الأن وادفع لاحقًا" تعمل شركة تابي بالأساس في دولة الإمارات، ولكنها في شهر سبتمبر الماضي أعلنت عن التوسع وبدأ العمل في مصر.

تابي يعمل في مصر

وبدأ تابي – tabby فعليًا العمل في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي حيث أعلن التوسع في خدماته في منطقة الشرق الأوسط، ويقوم التطبيق بتقسيم مدفعوات العميل على 4 اقساط لمدة 4 أشهر دون فوائد، وهو ما جعله خدمة مطلوبة للكثير من العملاء في منطقة الشرق الاوسط خصوصا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص.

هل حصلت تابي على موافقة البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية للعمل في مصر؟

تنص القوانين على ضرورة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري على ممارسة أي شركة تمويل استهلاكي لعملها في مصر، ولكن بالبحث لم نجد ما يثبت حصول شركة تابي الإماراتية على أية موافقات من الجهات الرقابية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري على ممارسة عملها في مصر.

تابي تعمل في مصر من خلال شراكة مع نون للتجارة الإلكترونية

أطلقت شركة tabby مؤخرًا شراكتها مع نون أكبر منصة للتسوق الإلكتروني في المنطقة، وتجاوز تطبيق تابي في السنة الماضية ٣ ملايين مستخدم، بالإضافة إلى توسيع نطاق عملياته من خلال تلك الشراكة ليصل إلى مصر وقد زادت أرباحه بمقدار خمسة أضعاف خلال السنة الماضية.