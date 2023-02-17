النصر ضد التعاون بث مباشر يلا كورة | شاهد هدف رونالدو الأول في التعاون اليوم

يلا كورة مشاهدة مباراة النصر والتعاون

النصر ضد التعاون بث مباشر يلا كورة ، بث مباشر لمباراة النصر ضد التعاون ، اليوم، الجمعة، في اللقاء المقرر إقامته الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين،بث مباشر مباراة النصر والتعاون اليوم في الدوري السعودي التي يستضيفها استاد مرسول مبارك، إذ يلتقي فريق النصر نظيره التعاون في الجولة 17 من الدّوري السّعودي؛ ليسعى فريق النصر لزيادة رصيده من النقاط ليتغلب على فريق الشباب، مع العلم يحتل فريق النّصر المركز الثاني في الدّوري السّعودي بفارق ثلاث نقاط عن فريق الشباب. وسنقدم لكم عبر مقالنا التالي في منصة خليجي رابط مشاهدة المباراة مع عرض القنوات الناقلة وموعدها.

بث مباشر مباراة النصر والتعاون يلا كورة في الدوري السعودي

سيتم نشر بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا فور انطلاق المباراة،بث مباشر مباراة النصر والتعاون يلا كورة اليوم دون تقطيع، سوف نتعرف على رابط المشاهدة من خلال مفيد، حيث يدخل النصر السعودي مباراة اليوم وهو متراجعًا بشكل مؤقت إلى المركز الثالث ولا تزال لديه مباراة مؤجلة، أما التعاون فيدخل المباراة ساعيا لحصد الثلاث نقاط من أجل المنافسة على الدخول في المربع الذهبي، تاعبوا معنا المزيد عن تاريخ مواجهات الفريقين وموقف كل فريق في ترتيب الدوري السعودي.

ترتيب النصر والتعاون في الدوري السعودي

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، ومتأخرا بفارق 3 نقاط عن الشباب والاتحاد، بينما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

النصر لا يعرف الهزيمة أمام التعاون في الرياض

يتطلع النصر أمام التعاون لمواصلة تفوقه وهيمنته على "سكري القصيم" خلال مبارياتهما بالرياض عندما يلتقيان، حيث تواجه الفريقين من قبل في 12 مباراة سابقة في العاصمة السعودية، طوال مبارياتهما بالدوري السعودي للمحترفين، وحقق النصر خلالها 11 فوز، فيما حسم التعادل مباراة وحيدة، دون أن ينجح "التعاون" في تحقيق تذوق طعم الفوز.

مباراة النصر ضد التعاون تأتي في إطار منافسات الدوري السعودي الجولة 17 وهو في المركز الثالث بعد الاتحاد والشباب، ولكنه لم يلعب سوى 16 مباراة حصد فيها 37 نقطة، استطاع النصر الفوز في عدد 11 مباراة كانت النتائج تعادل في 4 مباريات. بينما كانت الخسارة لمباراة وحيدة.

النصر ضد التعاون بث مباشر يلا كورة

في حين يدخل التعاون المباراة وفي جعبته 30 نقطة حصدها من خلال لعب 16 مباراة أيضًا، استطاع الخروج بنتيجة إيجابية بالفوز في 9 مباريات وكان التعادل في ثلاث مباريات. بينما خسر في 4 مباريات. وقد نفدت تذاكر مباراة النصر والتعاون منذ أيام، حيث يرغب متابعي كرة القدم ومشجعي الدون كريستيانو رونالدو مع النصر من مواصلة الاستمتاع بلمسات النجم التاريخي العالمي، وخاصةً بعد تسجيله سوبر هاتريك في المباراة الماضية ضمن منافسات الجولة 16.

موعد مباراة النصر ضد التعاون

يحتضن ملعب مرسول بارك اليوم مباراة التعاون ضد النصر في الأسبوع رقم 17 من جدول الدوري السعودي للمحترفين. وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الرياض. السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ويمكنكم متابعة المبارة بث مباشر من خلال القنوات الناقلة.