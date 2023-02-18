بث مباشر مشاهدة الآن مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا السبت 18 فبراير يلا شوت

بث مباشر مشاهدة الآن مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا السبت 18 فبراير يلا شوت

الأهلي يواجه الهلال السوداني في أولى مبارياته بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023 والذي سيقام اليوم السبت 18 فبراير عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ينطلق اللقاء بين الأهلي والهلال السوداني عند الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والثالثة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، والخامسة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

beIN Sports HD 4

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني

عصام الشوالي

عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي بعد العودة إلى القاهرة، للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة. وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن السولية مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي والتدريبي على مدى الأيام المقبلة.

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