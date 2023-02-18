بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني 365 | مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر بي ان سبورت

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني 365 كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي المصري والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا يستضيف الهلال السوداني بث مباشر نادي الاهلي مباشر الليلة في ملعب الهلال وهو في حاجة ماسة لرفع رصيده من النقاط حتى يتمكن من الوصول إلى صدارة مجموعة دوري أبطال إفريقيا.

إنه أمر مميت من حيث دوري أبطال إفريقيا، حيث سقط الهلال بالفعل إلى المركز الثالث بعد خسارة اولى الثلاث نقاط امام صن داونز في اول مواجهة في المجموعة، اما نادي الاهلي المصري صاحب المركز الثاني، ستكون مباراة اليوم بمثابة اختبار لصاحب المركز الرابع عالميا على مستوى كاس العالم للاندية بعد خسارته امام الريال في نصف النهائي وخسارته امام فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث،حيث يريد الاهلي مباشر اليوم اقتناص الثلاث نقاط لتعزيز الرصيد.

مشاهدة مباراة الاهلي المصري والهلال بث مباشر

ياتي الاهلي المصري بث مباشر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة،وياتي صن داونز بث مباشر في المركز الأول بستة نقاط من انتصارين على الهلال السوداني والقطن،ويريد الهلال هزيمة الاهلي المصري اليوم للوصول إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

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موعد مباراة الهلال والاهلي المصري مباشر في مباراة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، الموافق 18 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاهلي المصري والهلال في تمام الساعة 04:00 مساءا بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر على قناة بي ان سبورت 4 ويعلق عليها المعلق المميز عصام الشوالي

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تريد جماهير كرة القدم معرفة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث يفصلنا دقائق قليلة عن بدء مباراة الهلال ضد الأهلي المقامة ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيابث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني 365.

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وحرصًا من على تقديم الخدمات وأخر أخبار الرياضية للمشجعين، سنقدم لكم فيما يلي ترددات 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري الأبطال، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع وطاقم تحكيم المباراة.

مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر بي ان سبورت نستعرض معكم عبر السطور التالية تردد 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث ستنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الأهلي ضد الهلال على ملعب ستاد الهلال، وسينطلق البث المباشر للمباراة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 5:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني 365 وفيما يلي نستعرض معكم تردد 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

وتجدر الإشارة إلى أن التلفزيون السوداني يحق له إذاعة مباراة الهلال ضد الأهلي بشكل مجاني للجماهير داخل السودان فقط، وفي مباراة الإياب في القاهرة سيحق لقناة تايم سبورت الأرضية إذاعة المباراة على الأرضي للجماهير داخل مصر فقط،بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني 365.

يحتل صن دوانز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الهلال والقطن، أما الأهلي يأتي في المركز الثاني دون أي نقاط، وفيما يلي تفاصيل ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الهلال اليوم.تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

جاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم – على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج – حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو.

تشكيل الهلال السوداني الرسمي لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا اليوم

جاء تشكيل الهلال السوداني الرسمي لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: على أبوعشرين.

خط الدفاع: إبراهيم إيمورو- محمد سعيد أحمد- عثمان ضيوف- أطهر الطاهر.

خط الوسط: أبوعاقلة عبدالله- ديفيد أباجنا- والي الدين خضر.

خط الهجوم: محمد عبدالرحمن- لامين دياديو- ماكابي ليليبو.